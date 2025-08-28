US OPEN: Πρόστιμο 42.500 ευρώ στον Μεντβέντεφ για ανάρμοστη συμπεριφορά την ώρα του αγώνα με τον Μπονζί - Βίντεο
Ο Ρώσος τενίστας, αρχικά αντιμίλησε στον διαιτητή του αγώνα και στη συνέχεια αφού έχασε έσπασε τη ρακέτα του

Με πρόστιμο ύψους 42.500 δολαρίων τιμωρήθηκε ο Ντανίλ Μεντβέντεφ για ανάρμοστη συμπεριφορά κατά τη διάρκεια του US OPEN.

Ο 29χρονος Ρώσος τενίστας, ο οποίος αποκλείστηκε στον δεύτερο γύρο του US OPEN, είχε ξεσπάσει προς τον διαιτητή του αγώνα απέναντι στον Μπενζαμίν Μπονζί, επεισόδιο που θα του στοιχίσει 30.000 δολάρια.


Συγκεκριμένα, στον αγώνα αυτόν, ο Μεντβέντεφ κατηγόρησε τον διαιτητή πως έδωσε λάθος πρώτο σερβίς στον αντίπαλό του, λόγω μιας μικρής καθυστέρησης εξαιτίας φωτογράφου που αποχώρησε. «Ο διαιτητής «βιάζεται να πάει σπίτι του» είπε συγκεκριμένα ο Μεντβέντεφ και στη συνέχεια ξεσήκωσε και το κοινό, με αποτέλεσμα να υπάρξει νέα διακοπή.

Μετά το τέλος του αγώνα, ο Ρώσος τενίστας ξέσπασε πάνω στη ρακέτα του. Την χτύπησε περισσότερες από 20 φορές στο έδαφος μέχρι να τη διαλύσει, πράξη που του κόστισε ακόμη 12.500 δολάρια.


Το συνολικό πρόστιμο τιμωρίας του, δηλαδή τα 42.500 δολάρια είναι... κοντά στα μισά από τα 110.000 δολάρια που κέρδισε ως χρηματικό έπαθλο στη διοργάνωση.

