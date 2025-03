Γ. Βρούτσης: Ο ΔΕΗ Tour of Hellas 2025 είναι κάτι παραπάνω από ένα κορυφαίο αθλητικό γεγονός

Το κορυφαίο αθλητικό γεγονός για την Ελλάδα, ο Tour Of Hellas 2025 , πλησιάζει και είναι πανέτοιμος να προσφέρει μοναδικές συγκινήσεις στους διαγωνιζόμενους αλλά και υπέροχο θέαμα σε κάθε πόλη και δρόμο της Ελλάδας απ’ όπου θα περάσει.Πρόκειται γι’ έναν κορυφαίο αγωνιστικό ποδηλατικό Γύρο από αυτούς που διεξάγονται σε ολόκληρο τον κόσμο, όπως οι πλέον φημισμένοι Tour de France και Giro d Italia, αξιολογημένος ως 2,1 που βρίσκεται στο καλεντάρι της Παγκόσμιας Ομοσπονδίας UCI και ου στη χώρα μας διανύσει 811,19 χλμ, ενώνοντας τρεις περιφέρειες.Ήδη στην τέταρτη χρονιά μετά την αναβίωση του το 2022, έχει κερδίσει την εμπιστοσύνη των κορυφαίων ομάδων του κόσμου. Στο φετινό Γύρο συμμετέχουν δύο world tour ομάδες, η Jayco AlUla και η XDS Astana, από τις συνολικά 18 επαγγελματικές, συν τις δύο Εθνικές ομάδες της Ελλάδας και της Κύπρου.Ανάμεσα στους κορυφαίους αθλητές, που θα αγωνιστούν με τις δύο World Tour ομάδες, ξεχωρίζει ο πρωταθλητής Ολλανδίας Dylan Groenewegen (Jayco AlUla), με 74 συνολικές νίκες και έξι νίκες στον Γύρο Γαλλίας.Παρών θα είναι και ο Ιταλός Diego Ulissi (XDS Astana), με οκτώ νίκες στον Γύρο Ιταλίας και 20 χρόνια ποδηλατικής καριέρας. Η ομάδα της XDS Astana έχει στο προπονητικό της τιμ και έναν Έλληνα – θρύλο της ελληνικής ποδηλασίας, τον Βασίλη Αναστόπουλο, που μαζί με τον Κανέλλο Κανελλόπουλο έχουν κερδίσει τον Γύρο Ελλάδας το 2003 και το 1981 αντίστοιχα.Πέρα, όμως, από τον αγωνιστικό χαρακτήρα, αποτελεί μια ακόμα σπουδαία ευκαιρία ανάδειξης του αθλητικού τουρισμού, της βιώσιμης ανάπτυξης και της οδικής ασφάλειας του ποδηλάτου.Όπως επισημαίνει ο αναπληρωτής Υπουργός Αθλητισμού Γιάννης Βρούτσης: «Η Εθνική Στρατηγική για το Ποδήλατο, για την οποία εργάζονται στενά τρία Υπουργεία, το Αθλητισμού, το Υποδομών & Μεταφορών και το Ενέργειας & Περιβάλλοντος, έχει στόχο να καταστήσει τις πόλεις μας βιώσιμες, κινητροδοτώντας όλους τους πολίτες να εντάξουν την άσκηση στην καθημερινότητα τους, αλλά και να τους ευαισθητοποιήσει σε εναλλακτικούς τρόπους μετακίνησης.Ο ΔΕΗ Tour Of Hellas είναι κάτι παραπάνω από ένα κορυφαίο αθλητικό γεγονός!Το ποδήλατο, η πρώτη αγάπη κάθε παιδιού, αποτελεί κυρίαρχο μέσο για να πετύχουμε, να κάνουμε τις πόλεις μας καλύτερες.Μέσα από τις Παράλληλες Δράσεις του ΔΕΗ Tour Of Hellas 2025, εκπαιδεύουμε τη νέα γενιά να βάλει το ποδήλατο στη ζωή της».Οι εικόνες από την Πάτρα έως την Αθήνα σε καταπληκτικές διαδρομές, θα κάνουν το γύρο του κόσμου προβάλλοντας τις φυσικές ομορφιές και την πολιτιστική κληρονομιά της Ελλάδας.

Παράλληλα, ο Γύρος που διοργανώνεται από τη Cycling Greece, την Οργανωτική Επιτροπή που συστήθηκε από το Υπουργείο Αθλητισμού με στόχο την προώθηση του ποδηλάτου, σηματοδοτεί μια δυναμική αναβίωση του αθλήματος στην Ελλάδα, προβάλλοντας τη χώρα ως διεθνή προορισμό αγωνιστικής ποδηλασίας.Εκκίνηση από την Πάτρα την 1η ΑπριλίουΤο κορυφαίο αθλητικό γεγονός της Ελλάδας, ο ΔΕΗ Tour Of Hellas ξεκινάει την 1η Απριλίου στην Πάτρα, με την παρουσίαση των 18 επαγγελματικών ομάδων και των δύο Εθνικών ομάδων.Οι θεατές στο λιμάνι της Πάτρας όπου θα γίνει η εκδήλωση της παρουσίασης των φετινών ομάδων, αλλά και όσοι παρακολουθήσουν μέσω τις εγχώριας και διεθνούς μετάδοσης, θα έχουν για πρώτη φορά την ευκαιρία να δουν στην Ελλάδα, σπουδαία ονόματα της παγκόσμιας αγωνιστικής ποδηλασίας δρόμου!Ακολουθούν 4 ακόμα συναρπαστικές ημέρες, με 4 Ετάπ που διατρέχουν την Δυτική, τη Στερεά Ελλάδα και την Αττική.Στις 2 Απριλίου, το πελοτόν των 120 αθλητών ποδηλατών εκκινεί από τον χώρο του Πανεπιστημίου Πάτρας για την πόλη του Αγρινίου.1ο ΕΤΑΠ – 2 ΑπριλίουΠάτρα – ΑγρίνιοΤο ετάπ έχει μήκος 144,44 χλμ. με 1.239 μ. υψομετρικά2ο ΕΤΑΠ – 3 ΑπριλίουΑγρίνιο – ΑράχοβαΤο ετάπ είναι μήκους 176,55 χλμ. με υψομετρικά 3.063 μ.3ο ΕΤΑΠ – 4 ΑπριλίουΔελφοί – ΧαλκίδαΤο ετάπ είναι μήκους 151,78 χλμ., με υψομετρικά 1.619 μ.4ο ΕΤΑΠ – 5 ΑπριλίουΧαλκίδα – Ολυμπιακό Χωριό (Δήμος Αχαρνών)Το ετάπ είναι μήκους 186,00 χλμ., με υψομετρικά είναι 3.764 μ.5ο ΕΤΑΠ – 6 ΑπριλίουΝέα Μάκρη (Δήμος Μαραθώνα) – Πλατεία ΣυντάγματοςΤο ετάπ είναι μήκους 156,57 χλμ., με υψομετρικά είναι 1.521 μ.Πολλές εκπλήξεις και συναρπαστικές στιγμές αναμένονται στον τερματισμό του αγώνα στο Σύνταγμα την Κυριακή 6 Απριλίου.Οι παράλληλες εκδηλώσειςΟ ΔΕΗ Tour Of Hellas 2025, δεν είναι μόνο αθλητικό γεγονός αλλά και κοινωνικό με πολλές προεκτάσεις και αυτός είναι ο λόγος που έχει προβλεφθεί μία σειρά συναρπαστικών παράλληλων εκδηλώσεων στις πέντε ημέρες των διαδρομών, με τους συμμετέχοντες και κυρίως τα παιδιά να ζήσουν μοναδικές στιγμές χαράς και θετικής ενέργειας με τα ποδήλατα τους στα ΔΕΗ fan zones, που περιλαμβάνουν πλήθος παράλληλων δράσεων.Τα δρώμενα και οι εκπαιδεύσεις που έχουν ετοιμάσει οι δύο οργανωτικές επιτροπές του ΥΠΑΙΘ Αθλητισμού, της «CyclingGreece», και της «Αθλητικής, Ολυμπιακής, Παραολυμπιακής Παιδείας, Ιστορίας και Αξιών ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΒΙΚΕΛΑΣ», καθώς και η ΔΕΗ, μεγάλος χορηγός και ονοματοδότης της διοργάνωσης, βάζουν στο επίκεντρο το ποδήλατο ως κυρίαρχο μέσο μετακίνησης, άθλησης και ψυχαγωγίας με κεντρικό μήνυμα του αγώνα, ΔΕΗ Power Up the Race.Το πρόγραμμα των Παράλληλων Δράσεων του ΔΕΗ Tour Of Hellas 2025 για να μην χάσετε τίποτα:1/4 Πάτρα, Πλατεία Β. Γεωργίου2/4 Αγρίνιο, Κεντρική Πλατεία3/4 Θήβα, Κεντρική Πλατεία4/4 Χαλκίδα, Δημοτικό Παρκινγκ Αστέρια5/4 Ολυμπιακό Χωριό, Πλατεία Ολυμπιονικών6/4 Αθήνα – Πλατεία Συντάγματος