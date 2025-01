Australian Open: Κυριαρχικός Σίνερ με Σέλτον (3-0), πάει για το repeat με Ζβέρεφ

Κλείσιμο

Ο κάτοχος του τίτλου και Νο. 1 στον κόσμο, Γιανίκ Σίνερ , προκρίθηκε στον τελικό του Australian Open στη Μελβούρνη την Παρασκευή, επικρατώντας με εντυπωσιακή εμφάνιση του Αμερικανού Μπεν Σέλτον (Νο. 20). Ο Σίνερ θα αντιμετωπίσει στον μεγάλο τελικό τον Αλεξάντερ Ζβέρεφ , ο οποίος επωφελήθηκε από την απόσυρση του Νόβακ Τζόκοβιτς (Νο. 7) νωρίτερα μέσα στη μέρα.Ο Σίνερ επικράτησε του Σέλτον με χαρακτηριστική ευκολία, κερδίζοντας με 7-6 (7/2), 6-2, 6-2, εξασφαλίζοντας τη δεύτερη συνεχόμενη παρουσία του στον τελικό της Μελβούρνης.Ο Ιταλός σταρ, που χρειάστηκε μασάζ στους μηρούς κατά τη διάρκεια του τρίτου σετ λόγω κράμπας, στοχεύει τώρα στον τρίτο του Grand Slam τίτλο, προσθέτοντας ενδεχομένως μια ακόμα επιτυχία στις νίκες του στο Αυστραλιανό Όπεν και το US Open το 2024.Αν κερδίσει τον Ζβέρεφ, θα εδραιώσει ακόμη περισσότερο την κυριαρχία του ως Νο. 1, θέση που διατηρεί από τον Ιούνιο του 2024.Με ένα εντυπωσιακό σερί 20 νικών από τον Οκτώβριο, ο Σίνερ είναι σε εξαιρετική φόρμα, και, έχοντας αντιμετωπίσει τον Ζβέρεφ έξι φορές, προσβλέπει σε μια ακόμα νίκη, όπως έκανε στα ημιτελικά του Cincinnati Masters τον Αύγουστο του 2024.«Θα είναι ένα πολύ δύσκολο παιχνίδι· όλα μπορούν να συμβούν. Είναι ένας απίστευτος παίκτης και θα θέλει να κερδίσει το πρώτο του Grand Slam. Θα υπάρχει πολλή ένταση», σχολίασε ο Σίνερ.Ο Σέλτον, από την πλευρά του, αποχαιρετά το τουρνουά επαναλαμβάνοντας την πορεία του από το US Open 2023, όπου έφτασε στα ημιτελικά.Νωρίτερα, σε έναν ημιτελικό γεμάτο δράμα, η αναμέτρηση ανάμεσα στον Ζβέρεφ και τον Τζόκοβιτς διακόπηκε απότομα μετά από 1 ώρα και 20 λεπτά, με τον Ζβέρεφ να προηγείται 7-6 (7/5) στο πρώτο σετ. Το κοινό στη Rod Laver Arena έμεινε απογοητευμένο καθώς ο Σέρβος πρωταθλητής, παλεύοντας με τραυματισμό στον αριστερό μηρό που υπέστη στον προημιτελικό εναντίον του Κάρλος Αλκαράθ (Νο. 3), αναγκάστηκε να αποχωρήσει λόγω έντονου πόνου από αυτό που περιέγραψε ως «ρήξη μυός».Ο Τζόκοβιτς, στα 37 του χρόνια, κυνηγούσε τον 25ο τίτλο Grand Slam της καριέρας του, όμως ο Ζβέρεφ, δέκα χρόνια νεότερος, στοχεύει τώρα να κατακτήσει το πρώτο μεγάλο τρόπαιο στη Μελβούρνη. Στο παρελθόν, είχε ηττηθεί από τον Ντόμινικ Τιμ στον τελικό του US Open το 2020 και από τον Κάρλος Αλκαράθ στο Roland-Garros πέρυσι.Μια νίκη για τον Ζβέρεφ θα σηματοδοτούσε την πρώτη φορά που Γερμανός παίκτης κατακτά Grand Slam τίτλο μετά τον Μπόρις Μπέκερ στο Αυστραλιανό Όπεν το 1996. Στις γυναίκες, η τελευταία Γερμανίδα πρωταθλήτρια ήταν η Αντζελίκ Κέρμπερ στο Wimbledon το 2018.Πριν από αυτό, ο Ζβέρεφ δεν είχε ποτέ νικήσει τον Τζόκοβιτς σε αναμέτρηση Grand Slam ούτε είχε φτάσει στους ημιτελικούς του Αυστραλιανού Όπεν.