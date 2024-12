Αθλητικές μεταδόσεις: Πού θα δείτε σήμερα Ολυμπιακός-Μπολόνια και τα ματς του Κυπέλλου Ελλάδας ποδοσφαίρου

Οι αθλητικές μεταδόσεις της ημέρας

Πλούσιο για ακόμα μία μέρα είναι το πρόγραμμα τωνμε το Κύπελλο Ελλάδας και τη EuroLeague να συγκεντρώνουν το μεγαλύτερο ενδιαφέρον.Η αρχή γίνεται με τον προημιτελικό του ΟΦΗ απέναντι στην Παναχαϊκή. Κρητικοί και Πατρινοί ψάχνουν το πρώτο βήμα στο Ηράκλειο, σε μετάδοση από το CosmoteSport 2 στις 17:00. Με τη συνέχεια να γίνεται στη Νέα Σμύρνη.Εκεί όπου ο Πανιώνιος φιλοξενεί τον Αστέρα AKTOR (CosmoteSport3, 19:00) στον πρώτο μεταξύ τους προημιτελικό, για να ακολουθήσει το παιχνίδι της βραδιάς. Στη Φιλαδέλφεια η ΑΕΚ θα υποδεχτεί τον ΠΑΟΚ, στο μεγάλο ντέρμπι των δύο. Σέντρα στις 21:00 για τον πρώτο μεταξύ τους προημιτελικό και μετάδοση από το CosmoteSport1.Με τη βραδιά να κλείνει στο Στάδιο Ειρήνης και Φιλίας. Εκεί όπου ο Ολυμπιακός υποδέχεται τη Βίρτους Μπολόνια, με σκοπό να επιστρέψει στις νίκες, σε παιχνίδι για τη 16η αγωνιστική της EuroLeague. Τζάμπολ στις 21:15 και μετάδοση από το Novasports Prime.13:00 COSMOTE SPORT 6 HD Γιουτσένγκ Σανγκ – Λούκα Βαν Άσε Next Gen ATP Finals15:00 COSMOTE SPORT 6 HD Άλεξ Μίκελσεν – Νίσες Μπασαβάρεντι Next Gen ATP Finals16:00 Action 24 Πανερυθραϊκός – Μύκονος Elite League μπάσκετ17:00 COSMOTE SPORT 2 HD ΟΦΗ – Παναχαϊκή Κύπελλο Ελλάδας18:00 COSMOTE SPORT 6 HD Γιακούµπ Μενσίκ – Λέρνερ Τιέν Next Gen ATP Finals19:00 ΕΡΤ2 Ολυμπιακός – Παναθηναϊκός Volley Super Cup19:00 COSMOTE SPORT 3 HD Πανιώνιος ΓΣΣ – Αστέρας Aktor Κύπελλο Ελλάδας