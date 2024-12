Κύπελλο Ελλάδας: Με την πλάτη στον τοίχο ο Άρης στην αποψινή ρεβάνς, η ΑΕΚ φοβάται τα περσινά «φαντάσματα»

Τα ζευγάρια στους «8» του Κυπέλλου Ελλάδος

Τα ζευγάρια των ημιτελικών του Κυπέλλου Ελλάδος

Τελικός Κυπέλλου Ελλάδος



Βόλος - ΟΦΗ (19:30) CosmoteSport 2Ατρόμητος - Παναθηναϊκός (21:30) CosmoteSport 1Πανιώνιος - Πανσερραϊκός (17:00) CosmoteSport 2Αστέρας Τρίπολης - Ζάκυνθος (19:30) CosmoteSport 117 - 18 Δεκεμβρίου 2024, 2η αγωνιστική: 7 - 9 Ιανουαρίου 2025Πανσερραϊκός - Πανιώνιος vs Ζάκυνθος - Αστέρας AKTORΑτρόμητος - Παναθηναϊκός vs Athens Kallithea - ΟλυμπιακόςΑΕΚ - Αρης vs Αιγάλεω - ΠΑΟΚΟΦΗ - Βόλος vs Κηφισιά - Παναχαϊκή: 4 - 5 Φεβρουαρίου 2025, 2η αγωνιστική: 25 - 27 Φεβρουαρίου 2025Πανσερραϊκός - Πανιώνιος vs Ζάκυνθος - Αστέρας AKTOR / ΟΦΗ - Βόλος vs Κηφισιά - ΠαναχαϊκήΑτρόμητος - Παναθηναϊκός vs Athens Kallithea - Ολυμπιακός / ΑΕΚ - Αρης vs Αιγάλεω - ΠΑΟΚΣάββατο 17 Μαΐου 2025*Ολα τα ζευγάρια είναι διπλά (σ.σ. με αγώνες στις έδρες και των δύο ομάδων), πλην του τελικού που είναι μονός.Πηγή: Gazzetta.gr