Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ: Ο Ρούμπεν Αμορίμ εξηγεί γιατί «δεν του αρέσει» το σύνθημα των οπαδών για εκείνον

Ο Ρούμπεν Αμορίμ δήλωσε πως νιώθει άβολα με το σύνθημα των οπαδών της Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ που τραγουδούν το όνομά του και τόνισε πως θα προτιμούσε να στηρίζουν τους παίκτες αντί για τον προπονητή.

Οι οπαδοί της Γιουνάιτεντ τραγουδούν "Ruben Amorim" με τη μελωδία του "Give It Up" από τους KC and the Sunshine Band από τον πρώτο του αγώνα ως προπονητής κόντρα στην Ίπσουιτς Τάουν. Το σύνθημα ακουγόταν σε όλο το Ολντ Τράφορντ κατά τη διάρκεια της νίκης με 4-0 επί της Έβερτον την Κυριακή.

Παρά το γεγονός ότι είναι ευχαριστημένος που οι οπαδοί έχουν ήδη δείξει υποστήριξη προς το πρόσωπό του μέσα σε τρεις μόλις εβδομάδες, ο Αμορίμ επέμεινε ότι τα συνθήματα πρέπει να χρησιμοποιούνται για την υποστήριξη των παικτών.

«Δεν μου αρέσει το σύνθημα», δήλωσε ο Αμορίμ.

«Νιώθω λίγο άβολα, όχι ντροπή, αλλά επειδή είμαι ο προπονητής, πρέπει να φωνάζουν για τους παίκτες και τον σύλλογο. Για μένα, αυτό δεν είναι καλό πράγμα. Καταλαβαίνω και εκτιμώ πολύ τη σύνδεση με τους οπαδούς, αλλά θέλω να υποστηρίζουν την ομάδα και τους παίκτες γιατί αυτοί είναι στο γήπεδο, ενώ εγώ είμαι έξω από αυτό.

Αλλά νιώθω τιμή γι' αυτό, αισθάνομαι σύνδεση με τους οπαδούς, αλλά ξέρουμε ότι χρειαζόμαστε αποτελέσματα για να το διατηρήσουμε».





Δοκιμασία με Άρσεναλ

Ο Αμορίμ αντιμετωπίζει τη μεγαλύτερη πρόκληση του μέχρι στιγμής ως προπονητής της Γιουνάιτεντ, καθώς η ομάδα του θα αντιμετωπίσει την Άρσεναλ στο Emirates την Τετάρτη.

Η ομάδα ενισχύθηκε με τη διαθεσιμότητα του Μπρούνο Φερνάντες, ο οποίος θα συμμετάσχει στην αποστολή παρά την πρόσφατη θεραπεία για τραυματισμό στον αστράγαλο μετά τη νίκη επί της Έβερτον.

Ο Λενί Γιορό θα μπορούσε επίσης να κάνει το ντεμπούτο του μετά την ανάρρωσή του από σπάσιμο στο πόδι που υπέστη κατά τη διάρκεια της προετοιμασίας στις Ηνωμένες Πολιτείες.

Ο Γιορό, που αποκτήθηκε με 63 εκατομμύρια ευρώ από τη Λιλ το καλοκαίρι, έχει χάσει τους τελευταίους τέσσερις μήνες, αλλά ο Αμορίμ περιμένει ότι ο 19χρονος Γάλλος θα είναι στην αποστολή για τον αγώνα με την Άρσεναλ.

«Νιώθω ότι είναι σε καλή κατάσταση τώρα, η φυσική του κατάσταση είναι καλύτερη, οπότε πιστεύω ότι θα είναι στην αποστολή», είπε ο Αμορίμ.

«Πιστεύω ότι είναι ιδιαίτερο ταλέντο, πρέπει να είμαστε προσεκτικοί στην αρχή, γιατί δεν είχαμε πολλές προπονήσεις μαζί. Προπονείται όχι μόνος του, αλλά με μικρή ομάδα παικτών.

Είναι πολύ γρήγορος, ένας σύγχρονος αμυντικός και αυτό είναι καλό όταν θέλεις να πιέσεις ψηλά και αφήνεις πολλούς επιθετικούς σε καταστάσεις ένας εναντίον ενός.

Πιστεύω ότι μπορεί να το διαχειριστεί. Είναι πολύ καλός με την μπάλα. Είμαι πραγματικά ενθουσιασμένος. Πρέπει να είμαι προσεκτικός, να διαχειριστούμε το φορτίο και τα λεπτά στην αρχή, αλλά είμαι πραγματικά ενθουσιασμένος που θα δω τον Λενί Γιορό να παίζει».



