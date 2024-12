Ίπσουιτς: Ο Εντ Σίραν «έκλεισε» παίκτη... λίγο πριν ανέβει στη σκηνή με την Τέιλορ Σουίφτ

Η σχέση του Εντ Σίραν με το ποδόσφαιρο απέκτησε μια ακόμη ιδιαίτερη πτυχή, καθώς ο παγκοσμίου φήμης καλλιτέχνης έπαιξε ρόλο-κλειδί σε μεταγραφή της Ίπσουιτς, της ομάδας που υποστηρίζει φανατικά. Ο σύλλογος, που φέτος επέστρεψε στην Premier League μετά από 22 χρόνια, έχει τον Σίραν ως έναν από τους βασικούς μετόχους του, ενώ φαίνεται πως πλέον λειτουργεί και ως άτυπος «τεχνικός διευθυντής».

Η ιστορία αποκαλύφθηκε από τον διευθύνοντα σύμβουλο της Ίπσουιτς, Μάρκ Άστον, σε εκδήλωση της Soccerex υπό την αιγίδα του Sky Sports. Όπως εξήγησε, το καλοκαίρι, στη διάρκεια προετοιμασίας για την επιστροφή της ομάδας στη μεγάλη κατηγορία, η διοίκηση προσπαθούσε να πείσει έναν ποδοσφαιριστή να ενταχθεί στον σύλλογο. Όταν έμαθαν πως ο συγκεκριμένος παίκτης ήταν θαυμαστής του Σίραν, ζήτησαν από τον τραγουδιστή να παρέμβει.

«Ο Εντ συμμετείχε σε μια βιντεοκλήση Zoom με τον παίκτη, λίγο πριν ανέβει στη σκηνή για συναυλία με την Τέιλορ Σουίφτ. Ήταν καθοριστικό σημείο για να πάρει ο ποδοσφαιριστής την απόφαση», δήλωσε χαρακτηριστικά ο Άστον.



Η συμβολή του Σίραν στην επιτυχία της Ίπσουιτς

Ο Άστον αστειεύτηκε για τον πολλαπλό ρόλο του Σίραν στην ομάδα: «Ένας ντόπιος, μια παγκόσμια σούπερ σταρ, χορηγός της ομάδας, μέτοχος και τώρα επίσημα μέλος του τμήματος προσλήψεων. Έχουμε περάσει από την τρίτη κατηγορία του αγγλικού ποδοσφαίρου στην Premier League, αλλά δεν έχουμε ξεχάσει τις ρίζες μας, και ο Εντ είναι ένα αναπόσπαστο κομμάτι αυτής της πορείας».

