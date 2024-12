Γκάρι Λίνεκερ: Αποχωρεί μετά από 26 χρόνια από την παρουσίαση της εκπομπής του BBC «Match of the Day»

Ο πρώην Άγγλος επιθετικός Γκάρι Λίνεκερ, ο πιο ακριβοπληρωμένος παρουσιαστής του BBC, πρόκειται να αποχωρήσει από την παρουσίαση της ιστορικής εκπομπής ποδοσφαίρου Match of the Day στο τέλος της τρέχουσας σεζόν, σύμφωνα με πηγές του BBC. Η επίσημη ανακοίνωση αναμένεται από το Δίκτυο με τα δημοσιεύματα στην Αγγλία να αποκαλύπτουν ότι ο Λίνεκερ θα συνεχίσει τη συνεργασία του με το BBC, καθώς θα παραμείνει στην κάλυψη του Κυπέλλου Αγγλίας, και στον σχολιασμό του Μουντιάλ 2026.





Ο Λίνεκερ, που κατέχει τη θέση του παρουσιαστή στο Match of the Day από το 1999, ολοκληρώνει τη συνεργασία του μετά από 26 χρόνια στην εκπομπή, καθώς το συμβόλαιό του με το BBC πλησιάζει στη λήξη του και δεν του έγινε πρόταση ανανέωσης. Ο 63χρονος αστέρας εξέφρασε ότι ήταν ανοιχτός στο ενδεχόμενο παραμονής του, ωστόσο τόσο ο ίδιος όσο και το BBC φαίνεται να είναι ικανοποιημένοι με τη νέα συμφωνία, η οποία προβλέπει την αποχώρησή του στο τέλος της σεζόν της Premier League τον Μάιο του 2025.

Ο πρώην γενικός διευθυντής του BBC, Γκρεγκ Ντάικ, εξέφρασε την εκτίμησή του για το ταλέντο του Λίνεκερ, αποκαλώντας τον «εξαιρετικό παρουσιαστή αθλητισμού της εποχής του». Ωστόσο, πρόσθεσε πως «οι παρουσιαστές δεν μένουν για πάντα», τονίζοντας ότι οι τηλεθεατές παρακολουθούν την εκπομπή για την αγάπη τους προς το ποδόσφαιρο.

Η παρουσίαση του Λίνεκερ στο Match of the Day υπήρξε εμβληματική, καθιστώντας τον έναν από τους πιο υψηλόμισθους παρουσιαστές του BBC, με ετήσιες απολαβές άνω του 1,3 εκατομμυρίου λιρών. Στην καριέρα του στο BBC, εκτός από τις ποδοσφαιρικές εκπομπές, ανέλαβε την παρουσίαση μεγάλων διοργανώσεων όπως το Παγκόσμιο Κύπελλο και το Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα, ενώ έχει συμμετάσχει και σε άλλες εκπομπές, όπως το BBC Sports Personality of the Year.

Εν μέσω των συζητήσεων για την αποχώρησή του, η προσωπική σχέση του Λίνεκερ με τα κοινωνικά μέσα ήρθε επίσης στο προσκήνιο, καθώς το BBC είχε αναθεωρήσει τις πολιτικές του κατευθυντήριες γραμμές για τους παρουσιαστές λόγω προηγούμενων διαμαρτυριών για ανάρτηση του Λίνεκερ σχετικά με την πολιτική ασύλου του Ηνωμένου Βασιλείου. Παρά την προσωρινή του αναστολή τότε, οι κανόνες αναθεωρήθηκαν επιτρέποντας στους παρουσιαστές να εκφράζουν τις απόψεις τους χωρίς να προχωρούν σε πολιτική προπαγάνδα.





Μετά την ανακοίνωση της αποχώρησής του, οι φήμες για το ποιος θα αναλάβει την παρουσίαση του Match of the Day άρχισαν να πληθαίνουν, με πιθανούς διαδόχους να περιλαμβάνουν τους παρουσιαστές Μαρκ Τσάπμαν, Γκάμπι Λόγκαν και Άλεξ Σκοτ. Ο Άλαστερ Κάμπελ, συν-παρουσιαστής του δημοφιλούς podcast του Λίνεκερ The Rest Is Politics, χαρακτήρισε τον Λίνεκερ ως «εξαιρετικό παρουσιαστή και άριστο άνθρωπο», τονίζοντας πως θα είναι δύσκολο να βρεθεί αντικαταστάτης του.

Η πλούσια καριέρα του Λίνεκερ στο ποδόσφαιρο πριν από την τηλεόραση, με μεγάλες διακρίσεις ως επιθετικός σε ομάδες όπως η Λέστερ, η Έβερτον, η Τότεναμ και η Μπαρτσελόνα, προσθέτει ακόμη μεγαλύτερο βάρος στην αποχώρησή του, σηματοδοτώντας το τέλος μιας εποχής για το BBC και την εκπομπή Match of the Day.

