Παναθηναϊκός: Ο Ρουί Βιτόρια είναι κι επίσημα ο νέος προπονητής των πράσινων μέχρι το 2026

Ο Παναθηναϊκός ανακοίνωσε επίσημα την πρόσληψη του Ρουί Βιτόρια, με τον Πορτογάλο προπονητή να αναλαμβάνει την τεχνική ηγεσία των «πρασίνων» μέχρι τον Ιούνιο του 2026. Ο 54χρονος, με μακρά προπονητική εμπειρία σε συλλογικό και διεθνές επίπεδο, επιστρέφει στους ευρωπαϊκούς πάγκους μετά την πορεία του με την Εθνική Αιγύπτου.

Ο Βιτόρια ξεχώρισε από τη θητεία του στη Γκιμαράες, με την οποία κατέκτησε το Κύπελλο Πορτογαλίας το 2013, και ανέλαβε κατόπιν την Μπενφίκα, όπου σημείωσε μεγάλες επιτυχίες. Στη Λισαβόνα, οδήγησε την ομάδα σε δύο πρωταθλήματα, ένα Κύπελλο και ένα Σούπερ Καπ Πορτογαλίας, ενώ κέρδισε και τον τίτλο του καλύτερου προπονητή το 2016.

Στη συνέχεια, ο Βιτόρια μετακινήθηκε στη Saudi Pro League, όπου με την Αλ Νασρ κατέκτησε το πρωτάθλημα το 2018/19 και το Σούπερ Καπ την επόμενη χρονιά, ενώ αργότερα ανέλαβε την Σπαρτάκ Μόσχας το 2021. Τελευταίος σταθμός του ήταν η Εθνική Αιγύπτου, την οποία οδήγησε στο Κύπελλο Εθνών Αφρικής το 2024.

We welcome Rui Vitória as our new head coach

