Rodri is on fire! Βίντεο από το πάρτι του Ισπανού μετά την κατάκτηση της Χρυσής Μπάλας

Το βράδυ της Δευτέρας (29/10) θα μείνει για πάντα χαραγμένο στη μνήμη του. Η εικόνα του, να ανεβαίνει για να παραλάβει τη, με τις πατερίτσες ήταν από τις πιο δυνατές που μας έχει δώσει ο συγκεκριμένος θεσμός με τη συγκινήσει να περισσεύει στην ομιλία του...Ωστόσο όταν η εκδήλωση τελείωσεπεριτριγυρισμένος από την οικογένεια και τους φίλους του, το πανηγύρισε με την ψυχή του και το Μεσογειακό του ταμπεραμέντο.Κι όπως φαίνεται από τα βίντεο που είδαν το φως της δημοσιότητας ο δυναμικός αμυντικός μέσος είχε δώσει το σύνθημα για να ξεκινήσει το πάρτι από το λεωφορείο που μετέφερε αυτόν και την παρέα του στο εστιατόριο που είχε κλείσει...

Παραφράζοντας το «Free from Desire» σε «Rodri is on fire» τραγουδούσε μαζί με την παρέα του κρατώντας το τρόπαιο στα χέρια του.

Κι η Μάντσσστερ Σίτι έδωσε στη δημοσιότητα ένα άλλο βίντεο από το εστιατόριο όπου διακρίνεται και ο Ρούμπεν Ντίας με τον Ρόδρι στο τσακίρ κέφι να τραγουδά ξανά το Το «Rodri's on fire» αλλά και το «Bella Ciao».