Άλλα δύο μετάλλια κατά τη λήξη του Παγκόσμιου Πρωταθλήματος Ζίου Ζίτσου, έφτασε τα 10 η Ελλάδα

Κλείσιμο

Δέκα μετάλλια, χωρίς δυστυχώς κανένα χρυσό, πανηγύρισε η Ελλάδα στο Παγκόσμιο Πρωτάθλημα Ζίου Ζίτσου που διεξήχθη στα «Δύο Αοράκια» στο Ηράκλειο Κρήτης, με τους Νικήτα Μαρκουλάκη και Αλέξανδρο Καστρούνη να βάζουν τελευταίοι... but not least τα ονόματά τους στη σχετική λίστα.Ο Μαρκουλάκης κατέκτησε τη δεύτερη θέση στα -94κ. NO-Gi μετά από τρεις νίκες και μία ήττα, αυτή στον τελικό από τον Γεωργιανό Αλεξάντερ Τεβζάτζε, προσθέτοντας το τέταρτο ασημένιο της ελληνικής αποστολής, ενώ νωρίτερα ο Καστρούνης έφταε μέχρι τα ημιτελικά και χάρισε στη χώρα μας το έκτο χάλκινο.Η Ελλάδα κατετάγη 11η στον πίνακα των μεταλλίων, σε μια τεράστια επιτυχία. Πρώτο ήταν το Καζακστάν με 45 μετάλλια εκ των οποίων τα 18 ήταν χρυσά. Δεύτερη ήταν η Γαλλία και τρίτη η Ουκρανία. Την πεντάδα έκλεισαν Γερμανία και Ταϊλάνδη.Σειρά πλέον παίρνουν τα παγκόσμια πρωταθλήματα Κ21, Κ18 και Κ16.-94κ. ΝΟ-Gi ανδρών: Νικήτας Μαρκουλάκης+94κ. fighting ανδρών: Διονύσης Σούλης-70κ. fighting γυναικών: Μαριλίζα ΦρρόκουDuo γυναικών: Καρζή / Σερβέ-77κ. contact ανδρών: Γιώργος ΛουλούδαςDuo ανδρών: Μυλωνάς Αγγ. / Μυλωνάς Κ.