Μουρίνιο: «Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ και Τότεναμ είναι τα φαβορί για την κατάκτηση του Europa League»

Ο προπονητής της Φενερμπαχτσέ, Ζοσέ Μουρίνιο, δήλωσε ότι οι πρώην ομάδες του Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ και Τότεναμ είναι τα φαβορί για την κατάκτηση του Europa League, καθώς οι ομάδες της Premier League βρίσκονται σε «διαφορετικό επίπεδο» σε σύγκριση με ομάδες από άλλα ευρωπαϊκά πρωταθλήματα.

Η Φενέρμπαχτσε προετοιμάζεται για το τρίτο παιχνίδι της League Phase του Europa League εναντίον της Γιουνάιτεντ, μια ομάδα που προπονούσε ο Μουρίνιο για δυόμισι σεζόν, κατακτώντας τη διοργάνωση το 2017, ενώ οδήγησε τους «Σπερς» σε έναν τελικό League Cup.

🔴🇵🇹 José Mourinho: “I wish all the best to Man United. I’ve been happy there, we won the Europa League, second in the league…”.



“I left United with good feelings for both clubs and fans. If things are not working for Man United, I’m never happy”. pic.twitter.com/iSNhwrzjoM