Μάντσεστερ Σίτι: Τσεκάρει τον περιζήτητο Βιρτς και μπαίνει... σφήνα σε Μπάγερν, Ρεάλ

Στο «κόλπο» για την απόκτηση του Φλόριαν Βιρτς μπαίνει και η Μάντσεστερ Σίτι, η οποία «γλυκοκοιτάζει» τον μικρό... μάγο της Λεβερκούζεν.

Ο Φλόριαν Βιρτς δύσκολα θα παραμείνει παίκτης της Μπάγερ Λεβερκούζεν, καθώς όλο και περισσότερα «μεγαθήρια» ενδιαφέρονται για την απόκτησή του.

🚨🆕 Florian #Wirtz is FC Bayern’s top target for the coming summer. Max Eberl has already held initial talks, and Bayern are ready to spend a massive transfer fee ✔️



However, Leverkusen are determined to block a move to Bayern!



From Leverkusen’s perspective, Manchester City… pic.twitter.com/SZiAOSqTE3