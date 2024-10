Αντσελότι για Εμπαπέ: «Είναι έτοιμος να παίξει, δεν οργανώνω τα ταξίδια των παικτών ούτε σχολιάζω φήμες»

«Οι μέρες ξεκούρασης ήταν προγραμματισμένες και μετά ο καθένας επιλέγει τι θέλει να κάνει. Πήγα στο Λονδίνο για δύο μέρες και δεν έχω ζητήσει την άδεια από κανέναν. Δεν έχω ταξιδιωτικό γραφείο για να οργανώσω τα ταξίδια των παικτών».

Λόγια του Κάρλο Αντσελότι, σήμερα (18/10) σε συνέντευξη Τύπου πριν από τον αυριανό (19/10) αγώνα πρωταθλήματος με τη Θέλτα, όταν ρωτήθηκε για την υπόθεση Εμπαπέ το όνομα του οποίου ενεπλάκη σε υπόθεση βιασμού κατά τη σύντομη διαμονή του στη Σουηδία, στη διάρκεια της διακοπής του πρωταθλήματος.

⚪️✨ Carlo Ancelotti: “Kylian Mbappé is feeling very good, he's happy and needed these 15 days of rest”.



“He's a different player than before the international break, you can see that”. pic.twitter.com/r6NBNUBI7q