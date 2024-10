Υποκλίθηκε ξανά στον Σίνερ ο Τζόκοβιτς - «Αυτοκράτορας» στη Σανγκάη ο Ιταλός, 2-0 στον τελικό - Βίντεο

A Sinner stunner 🤩 @janniksin unleashes a forehand and secures the first break of the final! #RolexShanghaiMasters pic.twitter.com/XQ7qNyetru

IMMENSO SINNER 💪🇮🇹💪 The moment Jannik Sinner defeated Djokovic to claim his 4th ATP Masters title 🏆 @janniksin #RolexShanghaiMasters pic.twitter.com/gUBIocvvgQ

Seizing the advantage ☑️@janniksin wins a close first set 7-6(4) and now has one hand on his 4th ATP Masters 1000 title!#RolexShanghaiMasters pic.twitter.com/rr5aaHkXlW — Tennis TV (@TennisTV) October 13, 2024

Icons across generations united 😍



Ferrero, Federer and Alcaraz sitting together in Shanghai#RolexShanghaiMasters pic.twitter.com/l9tFUEPYIU — Tennis TV (@TennisTV) October 13, 2024

He can’t stay away 😅



Federer is also watching the final unfold sitting next to Alcaraz 🤩@rogerfederer @carlosalcaraz #RolexShanghaiMasters pic.twitter.com/HZLtO9Go3s — Tennis TV (@TennisTV) October 13, 2024

‘Probably the first time I’m playing in front of you, I had some added pressure’ 😅@DjokerNole chats with Federer & Alcaraz in the stands #RolexShanghaiMasters pic.twitter.com/jGQXjTFEWG — Tennis TV (@TennisTV) October 13, 2024

Ο Σίνερ έχει πάρει τον αέρα του Τζόκοβιτς αφού αυτή ήταν η 3η σερί νίκη του και η 4η στα 5 τελευταία παιχνίδια. Συνολικά έχουν πλέον από 4 νίκες.Ο Ιταλός έχει 15-2 νίκες σε τελικούς και αυτός ήταν ο 4ος κερδισμένος στη σειρά. Θυμίζουμε το 2024 κέρδισε το Australian Open αλλά και το US Open.Τον τελικό είδε ο Ρότζερ Φέντερερ και ο Κάρλος Αλκαράθ.Στον αγώνα ο Σίνερ είχε 22 winners έναντι 12 του Νόλε ενώ τα αβίαστα λάθη ήταν 17 για τον Ιταλό και 18 για τον Σέρβο.Στο 1ο σετ δεν είχαμε μπρέικ και μοιραία οδηγήθηκε στο τάι μπρέικ. Εκεί ο Ιταλός ξεκίνησε με 4-0 και το έκλεισε στο 7-6 (4). Στο 2ο σετ ο Ιταλός έφτασε σε μπρέικ (3-1) και το έκλεισε εύκολα (6-3).Μετά τον τελικό ο Νόβακ Τζόκοβιτς απευθύνθηκε στον Ρότζερ Φέντερερ που είδε το μεγάλο παιχνίδι από τα επίσημα και του είπε:«Χαίρομαι που σε βλέπω Ρότζερ. Δεν έχω συνηθίσει να σε βλέπω στις κερκίδες. Μακάρι να ήσουν εδώ κάτω και να έπαιζες μαζί μας. Πιθανότατα αυτή είναι η πρώτη φορά που παίζω μπροστά σου, γι' αυτό είχε επιπλέον τρακ».Μιλώντας στον Αλκαράθ που ήταν δίπλα στον Φέντερερ ο Σέρβος είπε: «Είναι θαυμάσιο. Και εσένα Κάρλος. σε ευχαριστώ επίσης. Σας ευχαριστώ που ήρθατε εδώ και ήσασταν μέρος αυτού του αγώνα».Φυσικά δεν παρέλειψε να αναφερθεί στον νικητή: «Συγχαρητήρια Γιανίκ. Ήσουν απλά πολύ καλός σήμερα, πολύ δυνατός, πολύ γρήγορος. Διανύεις μια απίστευτη χρονιά. Συγχαρητήρια και στην ομάδα του Γιανίκ επίσης. Μπράβο σας παιδιά. Ξέρω μερικούς από εκεί, γνώριμα πρόσωπα. Είναι μια σπουδαία ομάδα».