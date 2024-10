Ο Μέσι αποθεώνει Ινιέστα: «Απόλαυσα μαζί σου τη μαγεία, είσαι φαινόμενο»

Μετά από μια εξαιρετική καριέρα που διήρκεσε πάνω από δύο δεκαετίες, ο Αντρές Ινιέστα ανακοίνωσε την αποχώρησή του από το ποδόσφαιρο, κλείνοντας ένα κεφάλαιο που επηρέασε βαθιά το άθλημα παγκοσμίως.



Στα 40 του χρόνια, ο Ισπανός μάγος της μπάλας αποφάσισε να κρεμάσει τα παπούτσια του, αφήνοντας πίσω του μια πλούσια κληρονομιά που αναγνωρίζεται από όλους, συμπαίκτες και αντιπάλους.

Ο Ινιέστα υπήρξε βασικό στέλεχος της Μπαρτσελόνα για 13 χρόνια, σχηματίζοντας μαζί με τον Λιονέλ Μέσι ένα από τα πιο φονικά δίδυμα στην ιστορία του ποδοσφαίρου. Οι δύο τους, πλαισιωμένοι από άλλους κορυφαίους ποδοσφαιριστές, σάρωσαν τίτλους, με αποκορύφωμα την κυριαρχία της Μπαρτσελόνα στην Ευρώπη και τον κόσμο.

📲❤️ Lionel Messi to Andres Iniesta: “One of the teammates with the most magic and one of those I enjoyed playing with the most. The ball is going to miss you, and so will all of us. I wish you the best always, you’re a phenomenon.” pic.twitter.com/A8SygrMm0n