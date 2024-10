Απίστευτος τραυματισμός του Άξελ Τουανζέμπε της Ίπσουιτς - Κινδύνεψε να χάσει τον αντίχειρά του ενώ έπλενε ποτήρια

Χιαστοί, θλάσεις, μηνίσκοι στερούν συχνά τους ποδοσφαιριστές από τις ομάδες τους για μεγάλο ή μικρό διάστημα.



O Άξελ Τουανζέμπε όμως αποτελεί την εξαίρεση του κανόνα, αφού τραυματίστηκε μέσα στο ίδιο του το σπίτι...



Ο αμυντικός της Ίπσουιτς υπέστη σοβαρό τραυματισμό την περασμένη εβδομάδα και παραλίγο να χάσει τον αντίχειρά του σε ένα ατύχημα ενώ έπλενε πιάτα. Αφού τελείωσε με τα πιάτα ξεκίνησε με τα ποτήρια και ένα από αυτά έσπασε και του προκάλεσε βαθύ σκίσιμο στον αντίχειρα!

🚨🚨 Axel Tuanzebe nearly lost his thumb during a freak kitchen incident last week.



He sustained a gruesome cut from broken glass.



Medics managed to save his thumb after a surgery. This is why he missed Ipswich's game vs West Ham, reports @MailSport. pic.twitter.com/IRnuIvdrU6