Στίβος: Πέθανε σε ηλικία 26 ετών ο παγκόσμιος πρωταθλητής 2016 (Κ20) στα 800μ. Κιπιεγκόν Μπετ

Τον θάνατο του Κενυάτη δρομέα μέσων αποστάσεων, Κιπιεγκόν Μπετ, σε ηλικία 26 ετών, μετά από σύντομη ασθένεια, θρηνεί ο παγκόσμιος στίβος. Υπήρξε παγκόσμιος πρωταθλητής κάτω των 20 στα 800μ. το 2016 στο Μπιντγκόζ της Πολωνίας, ενώ το 2017 κατέκτησε το χάλκινο μετάλλιο στα 800μ. στο Παγκόσμιο Πρωτάθλημα Κ20 που διεξήχθη στο Λονδίνο.

Ωστόσο, το 2018 του επιβλήθηκε τετραετής αποκλεισμός για χρήση απαγορευμένης ουσίας. Η ποινή του επιβλήθηκε τον Αύγουστο του 2018 επειδή αρνήθηκε να δώσει δείγμα και στη συνέχεια βρέθηκε θετικός στην ουσία ερυθροποιητίνη (EPO).

Ο Κιπιεγκόν Μπετ άφησε την τελευταία πνοή του στην πόλη Μπόμετ Κάουντι στην Κένυα. Τον τελευταίο μήνα μπαινόβγαινε στο νοσοκομείο, με έντονο πόνο στο στομάχι.

Η αδελφή του Πιούριτι Κιρουί δήλωσε στο BBC Sport Africa σχετικά: «Ήταν άρρωστος, παραπονιόταν για πόνους στο στομάχι για περίπου έναν μήνα. Οι γιατροί είπαν ότι είχε πρόβλημα στο συκώτι και έμπαινε και έβγαινε από το νοσοκομείο. Την περασμένη εβδομάδα τον πήγαμε στο νοσοκομείο αφού άρχισε να κάνει εμετό με αίμα και εισήχθη άμεσα. Πήγα να τον δω την περασμένη Κυριακή το πρωί και μου είπε ότι πονούσε. Είπε στον μπαμπά μας, που είναι ιερέας, να προσευχηθεί για αυτόν γιατί δεν ένιωθε ότι θα επιζούσε και μετά τις 12:00 το μεσημέρι πέθανε. Κάναμε ό,τι μπορούσαμε για να τον σώσουμε, αλλά μας άφησε. Είναι πολύ οδυνηρό».

