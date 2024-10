Ρεάλ Μαδρίτης: Άτυχος ο Καρβαχάλ υπέστη ρήξη σε δύο συνδέσμους και έναν τένοντα και χάνει τη σεζόν – Στήριξη από την «βασίλισσα» με ανανέωση συμβολαίου

Σε επέμβαση, η οποία αναμένεται ότι θα τον κρατήσει εκτός δράσης για το υπόλοιπο της σεζόν, θα υποβληθεί ο Ντάνι Καρβαχάλ, καθώς, όπως γνωστοποίησε σήμερα (6/10) η Ρεάλ Μαδρίτης, υπέστη ρήξη σε δύο συνδέσμους και έναν τένοντα του δεξιού ποδιού.

Ο ισπανικός σύλλογος εξέδωσε ανακοίνωση για τον τραυματισμό του 32χρονου δεξιού μπακ, στην οποία τονίζει ότι ο Καρβαχάλ «διαγνώστηκε με ρήξη πρόσθιου χιαστού συνδέσμου, ρήξη έξω πλαγίου συνδέσμου και ρήξη ιγνυακού τένοντα στο δεξί πόδι του».

The fact that Carvajal is in so much pain that we can hear his screams on the broadcast, truly horrific injury. pic.twitter.com/67omHJLGDP

Υπενθυμίζεται ότι ο Ισπανός διεθνής τραυματίστηκε στο δεξί γόνατο στις καθυστερήσεις της χθεσινοβραδυνής, νικηφόρας (2-0) αναμέτρησης με τη Βιγιαρεάλ για την 9η αγωνιστική της La Liga, στην διάρκεια «μονομαχίας» με τον μέσο του «κίτρινου υποβρυχίου», Γέρεμι Πίνο. Αποχώρησε από τον αγωνιστικό χώρο με φορείο και σε ανάρτησή του στο Instagram, στο οποίο «ανέβασε» και φωτογραφία του μέσα σε ασθενοφόρο, έγραψε:

«Επιβεβαιώθηκε ο σοβαρός τραυματισμός στους χιαστούς, θα πρέπει να υποβληθώ σε επέμβαση και να μείνω εκτός γηπέδων για μερικούς μήνες» έγραψε ο Καρβαχάλ στον λογαριασμό του στο Instagram, ποστάροντας παράλληλα τη φωτογραφία του μέσα σε ένα ασθενοφόρο, και συμπλήρωσε: «Ανυπομονώ να αρχίσω την διαδικασία της αποκατάστασης και να επιστρέψω σαν... θηρίο. Σας ευχαριστώ όλους για τα μηνύματά σας, αισθάνομαι ότι με αγαπάτε πάρα πολύ».

🚨⚠️ BREAKING: Dani Carvajal has torn his ACL, confirmed.



“Serious cruciate ligament injury. I’m gonna have surgery and already looking forward to starting recovery and coming back like a BEAST”.



“Thank you all so much for your messages, I feel very loved”. pic.twitter.com/7KaCvqi8LP