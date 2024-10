Γκουαρδιόλα για το μέλλον του στη Σίτι: «Δεν θα μιλήσω γι' αυτό το θέμα»

Ο Πεπ Γκουαρντιόλα εξακολουθεί να κρατάει «κλειστά» τα χαρτιά του σχετικά με το μέλλον του ως προπονητής της Μάντσεστερ Σίτι, εν μέσω εικασιών ότι μπορεί να φύγει σύντομα με το συμβόλαιό του να λήγει στο τέλος της σεζόν.

Η Μάντσετσερ Σίτι, δεύτερη στον πίνακα της Premier League με ένα βαθμό λιγότερο τη Λίβερπουλ, θα μείνει ξανά χωρίς τον μέσο Κέβιν Ντε Μπρόινε όταν θα υποδεχθεί αύριο (5.10) τη Φούλαμ.

«Δεν πρόκειται να μιλήσω για αυτό το θέμα, όταν πρόκειται να συμβεί, θα συμβεί», είπε ο Γκουαρντιόλα σχετικά με την αποχώρησή του.

Ο Ισπανός προπονητής υπερασπίστηκε-για μία ακόμα φορά- τη Σίτι, η οποία εμπλέκεται σε μια ακρόαση για υποτιθέμενες παραβιάσεις των κανόνων του οικονομικού Fair-play του πρωταθλήματος, οι οποίες θα μπορούσαν ενδεχομένως να τους οδηγήσουν σε αφαιρέσεις βαθμών, πρόστιμο και υποβιβασμό εάν ο σύλλογος κριθεί ένοχος:

«Είμαι μέρος αυτού του συλλόγου, βαθιά μέσα μου και ο καλύτερος τρόπος για να υπερασπιστώ τον σύλλογο είναι να κερδίζω παιχνίδια και να κάνω τη δουλειά μου όσο το δυνατόν καλύτερα», είπε ο Γκουαρντιόλα στους δημοσιογράφους.

«Φυσικά, θα υπερασπιστώ τον σύλλογό μου, τους εμπιστεύομαι όλους τους ανθρώπους που εργάζονται εδώ, για πολλά πολλά χρόνια. Ο καλύτερος τρόπος για να αμυνθούμε είναι να κάνουμε τη δουλειά μας όσο το δυνατόν καλύτερα, ο καθένας που εργάζεται εδώ έχει τη δική του ευθύνη. Λατρεύω αυτόν τον σύλλογο και θα είναι πάντα έτσι», πρόσθεσε.

