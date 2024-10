Nations League: Οι κλήσεις της Ιρλανδίας για την αναμέτρηση με την Ελλάδα

Διπλή βρετανική πρόκληση έχει η Εθνική Ελλάδας στην ερχόμενη διακοπή για τις υποχρεώσεις των εθνικών ομάδων στο Nations League, καθώς εκτός από την Αγγλία στο «Wembley» (10/10, 21:45) θα αντιμετωπίσει και την Ιρλανδία στο «Γεώργιος Καραϊσκάκης» (13/10, 21:45). Ο Ομoσπονδιακός τεχνικός των Ιρλανδών ανακοίνωσε τις κλήσεις του για το ματς με τη Γαλανόλευκη από την οποία απουσιάζουν οι δεξιοί ακραίοι οπισθοφύλακες Ματ Ντόχερτι και ο Σίμους Κόουλμαν.

Oι «πράσινοι» εκτός από την Ελλάδα στην ερχόμενη διακοπή θα αντιμετωπίσουν και τη Φινλανδία του διεθνή δεξιού μπακ του Αστέρα AKTOR, Νικολάι Άλχο.

H αποστολή της Ιρλανδίας:

Τερματοφύλακες: Κέλεχερ, Τράβερς, Ο' Λέρι

Αμυντικοί: Εμποσέλε, Ομομπαμιντέλε, Κόλινς, Ο' Σέι, Σκέιλς, ΜακΓκίνες, Ο' Ντάουντα, Μπρέιντι

Μέσοι: Κόλεν, Νάιτ, Μολούμπι, Αζάζ, Τέιλορ, ΜακΓκράθ

Επιθετικοί: Ίντα, Φέργκιουσον, Πάροτ, Σμόντικς, ΜακΑτίρ, Τζόνστον, Ογκμπένε.

