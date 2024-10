Euroleague: Οι αρχηγοί των 18 ομάδων ψήφισαν τη μεταγραφή του Εβάν Φουρνιέ ως την πιο εντυπωσιακή της σεζόν

Η μεταγραφή του Εβάν Φουρνιέ στον Ολυμπιακό έχει προκαλέσει κύματα ενθουσιασμού στους φίλους της ομάδας και παράλληλα εντυπωσίασε τους αρχηγούς των 18 ομάδων της EuroLeague.



Σύμφωνα με την ετήσια έρευνα της διοργανώτριας αρχής, ο 31χρονος Γάλλος αστέρας, ο οποίος μετά από 12 χρόνια στο NBA επέστρεψε στη Γηραιά ήπειρο, θεωρείται η πιο εντυπωσιακή μεταγραφή της νέας σεζόν, συγκεντρώνοντας το 27,78% των ψήφων.

The annual captains' surveys are in 👀



Do you agree with these choices? 🤔 pic.twitter.com/89YW5M8Z4m