Nations League: Με Σολάνκε η αποστολή της Αγγλίας για τα παιχνίδια του Nations League με Ελλάδα, Φινλανδία

Ο επιθετικός της Τότεναμ Ντομινίκ Σολάνκε κλήθηκε στην Εθνική ομάδα της Αγγλίας για πρώτη φορά μετά από επτά χρόνια, ενώ ο μέσος της Άστον Βίλα, Μόργκαν Ρότζερς, δεν συμπεριλήφθηκε στην ανδρική προκειμένου να ενισχύσει το συγκρότημα των Ελπίδων (Under-21).

Ο αμυντικός της Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ Χάρι Μαγκουάιρ είναι επίσης μεταξύ εκείνων που άφησε εκτός ο υπηρεσιακός προπονητής Λι Κάρσλεϊ, για τα παιχνίδια του Nations League με Ελλάδα και Φινλανδία, όπως και ο συμπαίκτης του Σολάνκε στους «Πετεινούς» Τζέιμς Μάντισον και ο επιθετικός της Γουέστ Χαμ, Τζάροντ Μπόουεν.

🚨🏴󠁧󠁢󠁥󠁮󠁧󠁿 England release official squad as Dominic Solanke has been called up!



Noni Madueke, Angel Gomes, Dean Henderson and Rico Lewis are part of the squad.



↪️⛔️ James Maddison, Harry Maguire, Marcus Rashford, Jarrod Bowen are NOT included — left out. pic.twitter.com/norxmP11Z3