Ισπανία: Κρανιοεγκεφαλική κάκωση ο Λε Νορμάν που τραυματίστηκε στο ντέρμπι Ατλέτικο-Ρεάλ

Τραυματική κρανιοεγκεφαλική κάκωση με παράλληλη παρουσία υποσκληρίδιου αιματώματος έδειξαν οι εξετάσεις, στις οποίες υποβλήθηκε ο Ρομπίν Λε Νορμάν, μετά τον τραυματισμό του στο ντέρμπι της Ατλέτικο με τη Ρεάλ, την περασμένη Κυριακή (29/9) στο «Μετροπολιτάνο».

Ο διεθνής κεντρικός αμυντικός τραυματίστηκε στην τελευταία φάση της αναμέτρησης, όταν συγκρούστηκε κεφάλι με κεφάλι με τον Ορελιάν Τσουαμενί και στη συνέχεια έπεσε πολύ άτσαλα στο έδαφος, όπου και παρέμεινε για κάποια λεπτά.

