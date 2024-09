Champions League: Ο Λουίς Ενρίκε απέκλεισε τον Ντεμπελέ από το ματς της Παρί με την Άρσεναλ

Η 2η αγωνιστική της League Phase του Champions League βρίσκει την Παρί vα δοκιμάζεται στην έδρα της Άρσεναλ με την πρωταθλήτρια Γαλλίας μετά από απόφαση του Λουίς Ενρίκε να ταξιδέψει στο Λονδίνο χωρίς τον Ουσμάν Ντεμπελέ.

Την είδηση αποκάλυψε η L' Equipe με το ρεπορτάζ να αναφέρει ότι οι δύο άνδρες είχαν έναν έντονο διάλογο στα αποδυτήρια μετά το νικηφόρο 3-1 επί της Ρεν, αλλά ο Ισπανός προπονητής το διέψευσε.

A look back at Luis Enrique's appearance on PSG TV on the eve of the game against Arsenal. 📺💬



🔜 #ARSPSG #UCL ✨ pic.twitter.com/XfRXE8j64C