Μπουφόν - Ιλάρια Ντ' Αμίκο: Παντρεύτηκαν στην Τοσκάνη με μάρτυρα την Μόνικα Μπελούτσι - Βίντεο, φωτογραφίες

Η ηθοποιός Μπενεντέτα Παρόντι ήταν επίσης ανάμεσα στους εκλεκτούς καλεσμένους και φορούσε ένα φλοράλ φόρεμα της Giada Curti.



Μετά την τελετή, ακολούθησε απεριτίφ, δείπνο σερβιρισμένο σε μπουφέ, επιδόρπια, η κοπή της γαμήλιας τούρτας και φυσικά χορός και τραγούδι. Όλα ήταν σχολαστικά οργανωμένα αλλά με ανεπίσημο ύφος, ακριβώς όπως ήθελε το ζευγάρι.









Ο Τζιανλουίτζι Μπουφόν φορούσε σκούρο κοστούμι Arman και ανοιχτόχρωμο γιλέκο. Από την άλλη, η Ιλάρια Ντ'Αμίκο επέλεξε ένα δαντελένιο φόρεμα Luisa Beccaria με ακάλυπτους ώμους και στεφάνι λουλουδιών, σε στυλ «flower child».



Το ιταλικό περιοδικό «Diva e Donna» αναφέρει σε ρεπορτάζ του ότι η Ιλάρια είναι ξανά έγκυος και γι' αυτό παντρεύονται. Βέβαια κάτι τέτοιο δεν έχει επιβεβαιωθεί.



Ο 46χρονος Τζίτζι και η 51χρονη Ιλάρια έχουν ξεκινήσει να σκέφτονται από το 2023 τον γάμο τους και είχαν επιλέξει να παντρευτούν τον Ιούνιο του 2024. Ο παλαίμαχος όμως τερματοφύλακας ανάλαβε την θέση του Τζιανλούκα Βιάλι στην Εθνική Ιταλίας, έπρεπε να ταξιδέψει στη Γερμανία για το Euro 2024 και έτσι δεν προχώρησε το σχέδιο.



Ο αρραβώνας και ο Λεοπόλδος



Το ζευγάρι γνωρίστηκε το 2014 και στις 6 Ιανουαρίου 2016 ανακοίνωσαν στο twitter ότι εκείνη έφερε στον κόσμο τον γιο τους, τον Λεοπόλδο Ματία. Ο Τζίτζι και η Ιλάρια αρραβωνιάστηκαν το 2017 και μετά από 7 χρόνια παντρεύονται.



Άλλωστε όπως λένε και οι Γάλλοι η περίοδος των αρραβώνων είναι η καλύτερη για ένα ζευγάρι. Αυτοί όμως δεν είναι Γάλλοι αλλά Ιταλοί. Εκείνος ο σπουδαίος Τζίτζι Μπουφόν, ένας από τους καλύτερους τερματοφύλακες όλων των εποχών στο παγκόσμιο ποδόσφαιρο.



Έπαιξε 176 αγώνες στην Εθνική Ιταλίας και κατέκτησε το Μουντιάλ του 2006! Το 2012 ήταν φιναλίστ στο Euro. Με την Γιουβέντους, την αγαπημένη του ομάδα κέρδισε τα πάντα εκτός από το Champions League.









Με τη φανέλα της «Μεγάλης Κυρίας» έφτασε σε τρεις τελικούς στο Champions League αλλά δεν κέρδισε την κούπα. Εκείνη η μεγάλη κυρία της ιταλικής τηλεόρασης με πλούσια καριέρα κυρίως στο Sky Sports από το οποίο αποχώρησε λόγω προβλήματος υγείας της αδελφής της.









Έχει εργαστεί σε σημαντικά ΜΜΕ στην Ιταλία και είναι γνωστή για την παρουσίαση αρκετών τηλεοπτικών εκπομπών με αθλητικό, κυρίως, περιοχόμενο. Η Ιταλίδα δημοσιογράφος είναι έντονα πολιτικοποιημένη.



«Ο Μπουφόν ήταν φασίστας»



Στο παρελθόν είχε δηλώσει ότι ο Μπουφόν είναι ... φασίστας και εκείνη τον άλλαξε. «Ο Τζίτζι ήταν για μένα ένα τύπος ανώριμος και φασίστας, που κάποτε, στην Πάρμα, φόρεσε ένα μπλουζάκι που έγραφε 'Boia chi molla' (Όποιος παρατάει τη μάχη είναι δολοφόνος)» είχε πει η δημοσιογράφος για τον καλό της.





During his Parma time, Mr Buffon had chosen the number 88 for his shirt which created controversy, which could refer to HH or Heil Hitler.



He had previously worn a shirt bearing the slogan "Boia chi molla", a phrase used by fascists during Mussolini's era. pic.twitter.com/X6N3JFPyVF