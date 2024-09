Μπαρτσελόνα: Πέταξαν έξω από το γήπεδο οπαδό της Ρεάλ με μπλούζα Eμπαπέ

Λίγο έλειψε να προκληθεί ένταση στο Ολυμπιακό Στάδιο του Μοντζουίκ κατά τη διάρκεια της αναμέτρησης Μπαρτσελόνα - Χετάφε, όταν οπαδός της Ρεάλ Μαδρίτης εμφανίστηκε στην κερκίδα με φανέλα του Κιλιάν Εμπαπέ και το Νο. 9 στην πλάτη.



Παρόλο που η παρουσία ενός φιλάθλου της Ρεάλ δεν ήταν απαραίτητα πρόβλημα, η φανέλα του Μπαπέ προκάλεσε έντονες αντιδράσεις από τους φίλους της Μπαρτσελόνα, οι οποίοι τον αποδοκίμασαν έντονα.





