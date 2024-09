Χαμός στην Αφρική: Παίκτης ισχυρίζεται ότι είναι 26 χρονών, αλλά ούτε... ο καθρέφτης του δεν τον πιστεύει!

Έντονη συζήτηση και χαμό στα social media έχει προκαλέσει στην Αφρική η περίπτωση ποδοσφαιριστή Ντέιβιντ Μπανγκούλ, ο οποίος με απόλυτη σοβαρότητα ισχυρίζεται ότι είναι 26 ετών. Το θέμα όμως είναι πως, είτε ο χρόνος του φέρθηκε πολύ σκληρά είτε ο ίδιος πέρασε από κάποια... χρονομηχανή, γιατί οι φωτογραφίες του μόνο 26χρονο δεν δείχνουν.

26 years old creative midfielder David 'Tong Po' Bangoole, finds a fresh start at Wakiso Giants, Uganda after parting ways with Vipers SC. The ex-Busoga United star, signs a 12-month deal with the ambitious Ugandan side! pic.twitter.com/z2v1JnbmwR