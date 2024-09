ΑΕΚ-Παναθηναϊκός: Το «ντέρμπι της Αθήνας» έρχεται στην COSMOTE TV

Πρεμιέρα για το FIBA Basketball Champions League με ΑΕΚ, Προμηθέα, Κολοσσό και Περιστέρι - Πλούσια μηχανοκίνητη δράση με MotoGP Ινδονησίας και WRC Χιλής





Τι άλλο ξεχωρίζει στα κανάλια COSMOTE SPORT







Οι φίλοι του μπάσκετ θα έχουν τη δυνατότητα να παρακολουθήσουν την 1η αγωνιστική της ACB Liga Endesa και της Lega Basket Serie A, καθώς και την πρεμιέρα του FIBA Basketball Champions League με τη συμμετοχή τεσσάρων ελληνικών ομάδων. Η ΑΕΚ θα υποδεχθεί τη Μακάμπι Ραμάτ Γκαν (1/10, 19.00, COSMOTE SPORT 5HD), ο Προμηθέας τη Νίμπουρκ (2/10, 19.00, COSMOTE SPORT5HD), ενώ ο Κολοσσός και το Περιστέρι θα παίξουν εκτός με τις Σεντ Κεντέν (1/10, 21.00, COSMOTE SPORT 4HD) και ΦΜΠ Βελιγραδίου (2/10, 21.00, COSMOTE SPORT 4HD), αντίστοιχα.



Stoiximan Super League (6η Αγωνιστική, COSMOTE SPORT 1HD)

Εκπομπή «Pregame Βόλος ΝΠΣ-Athens Kallithea FC» (Σάββατο 28/9, 16.30)

Βόλος ΝΠΣ-Athens Kallithea FC (Σάββατο 28/9, 17.00)

Εκπομπή «Sportshow» (Κυριακή 29/9, 16.00)

Εκπομπή «Pregame ΟΦΗ-Παναιτωλικός» (Κυριακή 29/9, 16.30, COSMOTE SPORT 2HD)

ΟΦΗ-Παναιτωλικός (Kυριακή 29/9, 17.00 COSMOTE SPORT 2HD)

Ολυμπιακός-Ατρόμητος (Κυριακή 29/9, 18.00 & COSMOTE SPORT OLYMPIACOS SUPER LEAGUE PASS)

Εκπομπή «Sportshow» (Κυριακή 29/9, 20.10)

ΑΕΚ-Παναθηναϊκός (Κυριακή 29/9, 21.30 & COSMOTE SPORT AEK SUPER LEAGUE PASS & COSMOTE SPORT PANATHINAIKOS SUPER LEAGUE PASS)

Εκπομπή «Sportshow» (Κυριακή 29/9, 23.45)

Εκπομπή «Pregame ΠΑΣ Λαμία-Πανσερραϊκός» (Δευτέρα 30/9, 19.30)

ΠΑΣ Λαμία-Πανσερραϊκός (Δευτέρα 30/9, 20.00)



Serie A (6η Αγωνιστική)

Μίλαν-Λέτσε (Παρασκευή 27/9, 21.45, COSMOTE SPORT 2HD & COSMOTE SPORT 4K)

Ουντινέζε-Ίντερ (Σάββατο 28/9, 16.00, COSMOTE SPORT 2HD)

Τζένοα-Γιουβέντους (Σάββατο 28/9, 19.00, COSMOTE SPORT 2HD)

Μπολόνια-Αταλάντα (Σάββατο 28/9, 19.00, COSMOTE SPORT 2HD)

Τορίνο-Λάτσιο (Κυριακή 29/9, 13.30, COSMOTE SPORT 2HD)

Ρόμα-Βενέτσια (Κυριακή 29/9, 16.00, COSMOTE SPORT 3HD)

Κόμο-Ελλάς Βερόνα (Κυριακή 29/9, 16.00, COSMOTE SPORT 9HD)

Έμπολι-Φιορεντίνα (Κυριακή 29/9, 19.00, COSMOTE SPORT 8HD)

Νάπολι-Μόντσα (Κυριακή 29/9, 21.45, COSMOTE SPORT 2HD)

Πάρμα-Κάλιαρι (Δευτέρα 30/9, 21.45, COSMOTE SPORT 2HD)



Roshn Saudi League (5η Αγωνιστική)

Αλ Νασρ-Αλ Γουέχντα (Παρασκευή 27/9, 18.20, COSMOTE SPORT 6HD)

Αλ Καντσία-Αλ Αχλί (Παρασκευή 27/9, 21.00, COSMOTE SPORT 7HD)

Aλ Κολόοντ-Αλ Χιλάλ (Σάββατο 28/9, 21.00, COSMOTE SPORT 7HD)



Sky Bet EFL Championship (7η Αγωνιστική)

Πλίμουθ-Λούτον (Παρασκευή 27/9, 22.00, COSMOTE SPORT 5HD)

Ντέρμπι-Νόριτς (Σάββατο 28/9, 14.30, COSMOTE SPORT 3HD)

Χαλ-Κάρντιφ (Σάββατο 28/9, 17.00, COSMOTE SPORT 3HD)

Σουόνσι-Μπρίστολ (Κυριακή 29/9, 17.00, COSMOTE SPORT 4HD)



Sky Bet EFL League One (8η Αγωνιστική)

Μπάρνσλεϊ-Στόκπορτ (Σάββατο 28/9, 21.45, COSMOTE SPORT 3HD)



Liga Portugal Betclic (7η Αγωνιστική, COSMOTE SPORT 3HD)

Εστορίλ-Σπόρτινγκ Λισαβόνας (Παρασκευή 27/9, 22.15)

Μπενφίκα-Ζιλ Βισέντε (Σάββατο 28/9, 22.30, COSMOTE SPORT 1HD)

Πόρτο-Αρούκα (Κυριακή 29/9, 20.00)

Μπράγκα-Ρίο Άβε (Κυριακή 29/9, 22.30)

Άβες-Φαρένσε (Δευτέρα 30/9, 22.15)



William Hill Scottish Premiership (6η Αγωνιστική)

Σεντ Τζόνστον-Σέλτικ (Σάββατο 28/9, 19.45, COSMOTE SPORT 6HD)

Ρέιντζερς-Χιμπέρνιαν (Κυριακή 29/9, 14.00, COSMOTE SPORT 1HD)



Cyprus League by Stoiximan (5η Αγωνιστική)

Πάφος-Άρης Λεμεσού (Κυριακή 29/9, 19.00, COSMOTE SPORT 6HD)



MΠΑΣΚΕΤ



WNBA Playoffs (COSMOTE SPORT 4HD)

Ημιτελική Φάση

1ος Αγώνας (Σάββατο 29/09, 22.00)

2ος Αγώνας (Τετάρτη 2/10, 04.30)



ACB Liga Endesa (1η Αγωνιστική)

Μάλαγα-Τζιρόνα (Σάββατο 28/9, 19.00, COSMOTE SPORT 8HD)

Τενερίφη-Μπασκόνια (Κυριακή 29/9, 14.00, COSMOTE SPORT 4HD)



Lega Basket Serie A (1η Αγωνιστική)

Τραπάνι-Βίρτους Μπολόνια (Σάββατο 28/9, 21.00, COSMOTE SPORT 9HD)

Τριέστε-Αρμάνι Μιλάνο (Kυριακή 29/9, 13.00, COSMOTE SPORT 9HD)



FIBA Basketball Champions League (1η Αγωνιστική)

ΑΕΚ-Μακάμπι Ραμάτ Γκαν (Τρίτη 1/10, 19.00, COSMOTE SPORT 5HD)

Σεντ Κεντέν-Κολοσσός (Tρίτη 1/10, 21.00, COSMOTE SPORT 4HD)

Προμηθέας-Νίμπουρκ (Τετάρτη 2/10, 19.00, COSMOTE SPORT 5HD)

ΦΜΠ-Περιστέρι (Τετάρτη 2/10, 21.00, COSMOTE SPORT 4HD)



ΜΗΧΑΝΟΚΙΝΗΤΟΣ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΣ



MotoGP Pertamina Grand Prix of Indonesia (COSMOTE SPORT 5HD)

1ες Ελεύθερες Δοκιμές (Παρασκευή 27/9, 05.40)

Δοκιμές (Παρασκευή 27/9, 09.55)

2ες Ελεύθερες Δοκιμές (Σάββατο 28/9, 05.05)

Κατατακτήριες Δοκιμές (Σάββατο 28/9, 05.45)

Tissot Sprint (Σάββατο 28/9, 09.45)

Warm Up (Κυριακή 29/9, 05.35)

Αγώνας (Κυριακή 29/9, 09.30)



WRC Χιλή (COSMOTE SPORT5HD)

SS1 Pulperia 1 (Παρασκευή 27/9, 14.35)

SS2 Rere 1 (Παρασκευή 27/9, 15.30)

SS3 San Rosendo 1 (Παρασκευή 27/9, 16.20)

SS10 Pelun 2 (Σάββατο 28/9, 21.05)

SS11 Lota 2 (Σάββατο 28/9, 22.00)

SS12 Maria de las Cruces 2 (Σάββατο 28/9, 23.00)

SS13 Laraquete 1 (Κυριακή 29/9, 14.20)

SS14 Bio Bio 1 (Κυριακή 29/9, 15.30)

SS15 Laraquete 2 (Κυριακή 29/9, 16.30)

SS16 Bio Bio 2 Wolf Power Stage (Κυριακή 29/9, 19.00)



DTM Αυστρία, Ρέντ Μπουλ Ρινγκ (COSMOTE SPORT 8HD)

1oς Αγώνας (Σάββατο 28/9, 14.30)

2ος Αγώνας (Κυριακή 29/9, 14.30)



ΤΕΝΙΣ



ATP 500 Τόκιο (COSMOTE SPORT 6HD)

Kυρίως Ταμπλό

Παρασκευή 27/9, 05.00, 07.00

Σάββατο 28/9 05.00, 07.00



Προημιτελικοί

Κυριακή 29/9, 07.30, 09.30, 12.00, 14.00



Ημιτελικοί

Δευτέρα 30/9, 12.00, 14.00



Τελικός

Τρίτη 1/10, 13.00



ATP 500 Πεκίνο (COSMOTE SPORT 7HD)

Kυρίως Ταμπλό

Παρασκευή 27/9, 14.00, 16.00

Σάββατο 28/9, 14.00, 16.00

Κυριακή 29/9, 14.00, 16.00



Προημιτελικοί (Δευτέρα 30/9, 08.00, 10.00, 14.00, 16.00)



Ημιτελικοί (Τρίτη 1/10, 11.00, 14.00)



Τελικός (Τετάρτη 2/10, 12.00)



ATP Masters 1000 Σαγκάη (COSMOTE SPORT 6HD)

Κυρίως Ταμπλό

Τετάρτη 2/10, 07.30

Πέμπτη 3/10, 07.30



ΧΑΝΤΜΠΟΛ



DAIKIN Handball Bundesliga (4η Αγωνιστική)

Άιζεναχ-Φλένσμπουργκ (Παρασκευή 27/9, 21.00, COSMOTE SPORT 6HD)



ΑΜΕΡΙΚΑΝΙΚΟ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ



NFL (COSMOTE SPORT 9HD)

New York Giants-Dallas Cowboys (Παρασκευή 27/9, 03.15)

Tampa Bay Buccaneers-Philadelphia Eagles (Κυριακή 29/9, 20.00)

Los Angeles Chargers-Kansas City Chiefs (Κυριακή 29/9, 23.25)

Baltimore Ravens-Buffalo Bills (Δευτέρα 30/9, 02.30)

Miami Dolphins-Tennessee Titans (Τρίτη 1/10, 02.30)



ΜΑΧΗΤΙΚΑ ΣΠΟΡ



UFC Fight Night (COSMOTE SPORT 8HD)

Ρενάτο Μοϊκάνο-Μπενουά Σεντ Ντενίς (Σάββατο 28/9, 22.00)