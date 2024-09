Champions League: Tο Σαν Σίρο «έχασε» τον τελικό του 2027

Ο τελικός του Champions League 2027 δεν θα διεξαχθεί στο Μιλάνο. Η αβεβαιότητα για το μέλλον του σταδίου Σαν Σίρο, στο επίκεντρο μιας αυθεντικής διαπραγμάτευσης μεταξύ του δήμου της Λομβαρδίας και των δύο συλλόγων, ώθησε την UEFA, όπως αναμενόταν τις τελευταίες εβδομάδες, να ανακαλέσει τη-σχεδόν- ανάθεσή της για τον τελικό της κορυφαίας ευρωπαϊκής διοργάνωσης.

As the Municipality of Milano could not guarantee that the San Siro and its surroundings would not be affected by refurbishments, it was today decided to re-open the bidding process for the 2027 #UCL final.



A decision on the new host is expected to be made in May/June 2025. pic.twitter.com/8H7NkyX8ai