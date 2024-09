Βινίσιους: Στον Βραζιλιάνο η «Χρυσή Μπάλα», γράφει η Marca

Στις 28 Οκτωβρίου 2024 στο Παρίσι η UEFA σε συνεργασία με το «France Football» θα ανακοινώσει τους νικητές της «Χρυσής Μπάλας» σε άνδρες και γυναίκες για τη σεζόν 2023-24.



Σύμφωνα με ρεπορτάζ της ισπανικής «Marca» o Bινίσιους της Ρεάλ Μαδρίτης θα κερδίσει τη φετινή «Χρυσή Μπάλα» και το γνωρίζει ήδη.

Ο Βινίσιους κατέκτησε την περασμένη σεζόν το πρωτάθλημα Ισπανίας και το Champions League ενώ απασχόλησε έντονα τα ΜΜΕ ακόμη και κυβερνήσεις χωρών λόγω των ρατσιστικών επιθέσεων που δέχτηκε σε γήπεδα της Ισπανίας.

🚨 BREAKING: Vinicius Jr now knows he will win Ballon d’Or. @marca pic.twitter.com/aEnbh4G7hM