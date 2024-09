Αγγλία: Χορηγική συμφωνία ρεκόρ του γυναικείου πρωταθλήματος με την τράπεζα Barclays

προσοδοφόρα εμπορική συμφωνία.

Barclays», η οποία σύμφωνα με τον «Guardian» είναι αξίας άνω των 36 εκατομμυρίων ευρώ.



», η οποία σύμφωνα με τον «Guardian» είναι αξίας άνω των 36 εκατομμυρίων ευρώ.

⚽️ Barclays has signed a three-year renewal to remain as the title sponsor the Women’s Super League (WSL) and Women’s Championship. https://t.co/JSFd9JwTnN pic.twitter.com/Ky5BvGIAVL — Sport Industry Group (@SportIndustry) September 23, 2024



Αν και τα ακριβή ποσά δεν έχουν ανακοινωθεί, η «Barclays» επιβεβαίωσε ότι διπλασιάζει την αξία της προηγούμενης επένδυσής της. Σύμφωνα με πηγές του «Guardian», η νέα συμφωνία θα φέρει τουλάχιστον 10 έως 11 εκατομμύρια ευρώ ανά σεζόν για τις δύο κορυφαίες κατηγορίες γυναικείου ποδοσφαίρου μόνο από τα δικαιώματα της ονοματοδοσίας, ενώ τα υπόλοιπα εμπορικά έσοδα θα εκτινάξει τη συνολική αξία της συνεργασίας στα περίπου 54 εκατομμύρια ευρώ (για την τριετία).





Title sponsor Barclays and the new company overseeing the top two tiers of English women’s football have agreed to the biggest deal in the history of the domestic women’s game



✍️: @rae_steinberg https://t.co/7M5AwFUfnJ — PA Dugout (@PAdugout) September 23, 2024



Το 2021, όταν ανακοινώθηκε η συμφωνία με την «Barclays» για την περίοδο 2022-2025, η FA δήλωσε ότι η τράπεζα έκανε μια επένδυση ύψους 36 εκατομμυρίων ευρώ στο γυναικείο ποδόσφαιρο. Μεγάλο μέρος της αφορούσε τη συνεργασία με τα σχολεία, αλλά από τότε η αξία της χορηγίας έχει αυξηθεί σημαντικά, όπως και ο αριθμός των σχολείων που συμμετέχουν στο πρόγραμμα (από 3.000 το 2019 σε 20.000 φέτος).





Κλείσιμο

A new three-year agreement has been reached with Barclays to remain the title sponsor of the Women’s Super League and Women’s Championship.



The deal is understood to be in the region of £15m a year...https://t.co/8Ci0C9ls98 — Women's Sport Trust (@WomenSportTrust) September 23, 2024



Η ίδια τράπεζα ανακοίνωσε επίσης τη Δευτέρα το πρωί ότι έχει επεκτείνει τη συμφωνία της ως συνεργάτης και της Premier League για τέσσερα ακόμη χρόνια, έως το 2029. Υπενθυμίζεται ότι η Barclays αποτελούσε τον βασικό χορηγό της Πρέμιερ Λιγκ από το 2007 έως και το 2016, όταν το κορυφαίο πρωτάθλημα του κόσμου είχε την επωνυμία Barclays Premier League.





⭐️Barclays FA Women’s Super League Manager of the Season: @emmahayes1 ⭐️



Another win for @ChelseaFCW. Take a listen as @IanWright0 and Emma caught up to discuss Chelsea’s performance and her admiration for her squad.



Check it out here 👉https://t.co/wlqicPuJOD⚽️ pic.twitter.com/LIOzgdFiwY — Barclays Football (@BarclaysFooty) May 25, 2021

Συχνά γίνεται λόγος για την βιωσιμότητα και τα χρηματικά έσοδα του. Η Αγγλία , κάνει την αρχή, λοιπόν, υπογράφοντας μία πολύΗ «» και η «» εξασφάλισαν τη μεγαλύτερη εμπορική τους συμφωνία μέχρι στιγμής, υπογράφοντας τριετή συμφωνία χορηγίας ονοματοδοσίας με την τράπεζαΟ πρώην επιθετικός της Άρσεναλ και της Εθνικής Αγγλίας, Ίαν Ράιτ, ο οποίος είναι πρεσβευτής της τράπεζας, δήλωσε: «Συζητάμε συνεχώς για τη βιωσιμότητα του γυναικείου ποδοσφαίρου και την ανάγκη αυξημένων επενδύσεων και μακροχρόνιων συνεργατών για να επιταχύνουμε πραγματικά την ανάπτυξη. Η Barclays ηγείται για άλλη μια φορά με τη δέσμευσή της. Αυτή η επένδυση είναι ακριβώς αυτό που χρειάζεται το γυναικείο ποδόσφαιρο όχι μόνο για να συνεχιστεί η ανάπτυξη αλλά και για να εξασφαλιστεί ότι το παιχνίδι θα είναι βιώσιμο για τις επόμενες γενιές».Η διευθύνουσα σύμβουλος της γυναικείας λίγκας (και πρώην διευθύντρια της Nike), Νίκι Ντουσέτ, πρόσθεσε: «Αυτή η πολυετής επένδυση δείχνει μακροχρόνια δέσμευση και είναι σημαντική επειδή παρέχει θετική επικύρωση και αυξημένη υποστήριξη για όσα προσπαθούμε να επιτύχουμε».