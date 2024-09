Premier League: Ο ιδιοκτήτης της Ρόμα Νταν Φρίντκιν αγοράζει την Έβερτον

Ο Αμερικανός δισεκατομμυριούχος Νταν Φρίντκιν χτίζει τον δικό του γαλαξία ποδοσφαιρικών συλλόγων. Ο 59χρονος επιχειρηματίας, ιδιοκτήτης της Ρόμα και πρόεδρος του ομίλου Φρίντκιν («Friedkin Group») κατέληξε σε συμφωνία για την εξαγορά του πλειοψηφικού μεριδίου 94% του Φαράντ Μοσίρι στην Έβερτον.

Η συμφωνία υπόκειται σε ρυθμιστική έγκριση από την Premier League, την ποδοσφαιρική ομοσπονδία και την αρχή οικονομικής συμπεριφοράς.





🚨🔵 OFFICIAL: Blue Heaven Holdings and The Friedkin Group confirm that they have now reached an agreement over the takeover of Everton Football Club.



Historical moment for #EFC. 🇺🇸 pic.twitter.com/bIDBSTMOva