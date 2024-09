Άρσεναλ: Συνελήφθη πρώην παίκτης των «κανονιέρηδων» για εισαγωγή ναρκωτικών αξίας 600.000 λιρών

Σαν βόμβα έπεσε στο βρετανικό ποδόσφαιρο η είδηση για τη σύλληψη του επαγγελματία ποδοσφαιριστή και πρώην παίκτη της Άρσεναλ, Τζέι Εμανουέλ-Τόμας, ο οποίος κατηγορείται για απόπειρα εισαγωγής κάνναβης αξίας 600.000 λιρών.



Ο 33χρονος συνελήφθη στη Σκωτία από αξιωματικούς της Εθνικής Υπηρεσίας Εγκλήματος (NCA) την Τετάρτη 18 Σεπτεμβρίου, σε επιχείρηση που υποστηρίχθηκε από την αστυνομία της Σκωτίας.

Ο Εμανουέλ-Τόμας αντιμετωπίζει κατηγορίες για εισαγωγή ναρκωτικών Β' κατηγορίας, μετά την ανακάλυψη 60 κιλών κάνναβης σε δύο βαλίτσες από τις Συνοριακές Δυνάμεις στο αεροδρόμιο Στάνστεντ. Οι βαλίτσες είχαν φτάσει από την Μπανγκόκ της Ταϊλάνδης στις 2 Σεπτεμβρίου.

