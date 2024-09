ΔΟΕ: Ποιοι είναι οι επτά «αθάνατοι» που θα διεκδικήσουν την προεδρία στη Σύνοδο που θα γίνει στην Ελλάδα

Επτά «αθάνατοι» κατέθεσαν υποψηφιότητα για την προεδρία της Διεθνούς Ολυμπιακής Επιτροπής ως τα μεσάνυχτα χθες (15/9), που έληγε η σχετική διορία.

Η 143η σύνοδος της ΔΟΕ είναι προγραμματισμένη να διεξαχθεί στην Πύλο της Μεσσηνίας από τις 18 έως τις 21 Μαρτίου του 2025. Εκεί θα μάθουμε το διάδοχο του Τόμας Μπαχ ο οποίος θα παραδώσει την ηγεσία της ΔΟΕ τον Ιούνιο του 2025.

Στη λίστα των υποψηφίων περιλαμβάνονται τέσσερις εν ενεργεία πρόεδροι παγκόσμιων ομοσπονδιών, ο αντιπρόεδρος της ΔΟΕ, ο αδελφός του βασιλιά της Ιορδανίας, καθώς και η Υπουργός Αθλητισμού της Ζιμπάμπουε.





