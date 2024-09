Μίλαν: Οργισμένη ανακοίνωση των οπαδών για το κακό ξεκίνημα των ροσονέρι

Το κακό ξεκίνημα της Μίλαν στη φετινή Serie A φαίνεται πως έχει εξοργίσει τους φίλους της ομάδας. Και δη τους οργανωμένους.

Οι Ροσονέρι έχουν μαζέψει μόλις δύο βαθμούς στα τρία πρώτα παιχνίδια της σεζόν απέναντι σε Τορίνο, Πάρμα και Λάτσιο. Μάλιστα, στο στόχαστρο έχουν μπει οι παίκτες της ομάδας, με τον Φάμπιο Καπέλο να κατηγορεί δημόσια τον Ραφαέλ Λεάο.

Milan ultras have released a statement calling a protest before tomorrow’s Serie A match against Venezia, slamming the ‘embarrassing’ performances https://t.co/2mxKP1gTLp #ACMilan #SerieA #MilanVenezia #SerieAEnilive