Premier League: «Προπονητής για το μήνα Αύγουστο» ο Χιούρτζελερ της Μπράιτον - Ο νεότερος στην ιστορία

Ο 31χρονος Φαμπιάν Χιούρτζελερ ανακηρύχθηκε ο καλύτερος προπονητής της Premier League για τον Αύγουστο, αφού οδήγησε την Μπράιτον σε ένα αήττητο ξεκίνημα αυτή τη σεζόν στον πρώτο μήνα του που ήταν επικεφαλής, και έγινε ο νεότερος στην ιστορία που κέρδισε το βραβείο.

Η Μπράιτον πήρε επτά βαθμούς από τα πρώτα τρία παιχνίδια πρωταθλήματος, με νίκες επί της Έβερτον εκτός έδρας και της Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ εντός, ενώ ακολούθησε ισοπαλία με την Άρσεναλ.

