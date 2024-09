Αμορίμ για Ιωαννίδη: «Είναι αποτυχία ότι δεν τον αποκτήσαμε»

H Σπόρτινγκ Λισαβόνας και ο Ρούμπεν Αμορίμ δεν ξεχνάνε τον Φώτη Ιωαννίδη. Πως θα μπορούσαν άλλωστε μετά και τις εντυπωσιακές εμφανίσεις του Έλληνα διεθνή επιθετικού του Παναθηναϊκού, στα δύο πρώτα παιχνίδια της εθνικής Ελλάδας στο Nations League:

«O Iωαννίδης; Είναι ένας παίκτης που φοβάμαι ότι μπορεί να έχει χαθεί για πάντα. Δεν είναι ο παίκτης μας, δεν ανησυχώ, ανησυχώ να κρατήσουμε τους δικούς μας. Είμαστε συγκεντρωμένοι στους επιθετικούς μας», είπε ο προπονητής της Σπόρτιγκ Λισαβόνας σήμερα (12/9) σε συνέντευξη Τύπου ενόψει του αυριανού (13/9) εκτός έδρας αγώνα με την Αρούκα.



