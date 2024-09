Εμφύλιος στην Τσέλσι: Ο Μπόελι σχεδιάζει την πλήρη εξαγορά του συλλόγου

Η Τσέλσι βρίσκεται σε μια περίοδο μεγάλης αναταραχής, καθώς οι σχέσεις μεταξύ των ιδιοκτητών της ομάδας έχουν φτάσει στο ναδίρ. Ο Τοντ Μπόελι, ένας από τους βασικούς επενδυτές, φαίνεται αποφασισμένος να αποκτήσει τον πλήρη έλεγχο του συλλόγου, προτείνοντας την εξαγορά του συνόλου των μετοχών.

Η πρόταση του Μπόελι έρχεται σε μια περίοδο που η Τσέλσι αντιμετωπίζει σημαντικές δυσκολίες τόσο εντός όσο και εκτός των γηπέδων. Η ομάδα δεν έχει καταφέρει να βρει σταθερότητα τις τελευταίες σεζόν και τα αποτελέσματα δεν είναι τα αναμενόμενα.

Σύμφωνα με πληροφορίες, η ένταση μεταξύ της Clearlake Capital, η οποία κατέχει σημαντικό πακέτο μετοχών, και του Τοντ Μπόελι με τους συνεργάτες του, έχει κλιμακωθεί επικίνδυνα. Ο Αμερικανός επενδυτής φέρεται να ανησυχεί για τις επιπτώσεις αυτής της κόντρας και φέρεται να προτείνει μια ριζική λύση: την πλήρη εξαγορά της Τσέλσι, απομακρύνοντας έτσι την Clearlake από τα διοικητικά.

Exclusive: Todd Boehly believes his relationship with Clearlake is at breaking point. Situation said to be untenable. Co-owners want to buy each other out. Chelsea on the brink of civil war #CFC https://t.co/9FZB1Vt210