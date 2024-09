Το χρυσό ζευγάρι του στίβου: Χάντερ και Τάρα Ντέιβις-Γούντχολ στην κορυφή σε Ολυμπιακούς και Παραολυμπιακούς Αγώνες - Βίντεο, φωτογραφίες

Ένα παραμύθι που έγινε πραγματικότητα. Έτσι θα μπορούσε να περιγραφεί η ιστορία του αμερικανικού ζευγαριού, Χάντερ Γούντχολ και Τάρα Ντέιβις-Γούντχολ, που έγραψε μια χρυσή σελίδα στην ιστορία του στίβου.

Tara Davis-Woodhall and Hunter Woodhall are FINALLY celebrating now that they both have GOLD MEDALS! 🇺🇸 #ParisParalympics pic.twitter.com/YpC96e16ha

Last month, Hunter Woodhall cheered on wife Tara Davis-Woodhall as she won her first Olympic gold medal in the women’s long jump final



Today, she cheered him on as he won his first Paralympic gold medal in the men’s 400m T62 🙌❤️ pic.twitter.com/mDvaJAnk7U