Εθνική: «Βάπτισμα του πυρός» στη League Β του Nations League με τη Φινλανδία στο ντεμπούτο Γιοβάνοβιτς

19.00: Ιρλανδία - Αγγλία21.45: Ελλάδα - Φινλανδία10 Σεπτεμβρίου21.45: Ιρλανδία - Ελλάδα21.45: Αγγλία - ΦινλανδίαΣτη League B οι νικητές των γκρουπ αυτομάτως θα βρεθούν στη League A. Οι 2οι των ομίλων θα παίξουν αγώνα πρόκρισης για τη League A με τις ομάδες που θα είναι τρίτες στα γκρουπ.Ο Ιβάν Γιοβάνοβιτς, λοιπόν, γίνεται ο πρώτος ομοσπονδιακός από τη Σερβία. Και το κάνει αυτό έχοντας πολύ καλή γνώση του ελληνικού ποδοσφαίρου με τη θητεία του στον Ηρακλή ως παίκτης και στον Παναθηναϊκό ως προπονητής.Στην τελευταία συμμετοχή της στο Nations League, η Ελλάδα κατάφερε να βγει πρώτη στον όμιλο και να προβιβαστεί. Στις τρεις παρουσίες της έως τώρα μετράει 11 νίκες, 4 ήττες και 3 ισοπαλίες, όλες χωρίς γκολ. Τα γκολ της είναι 20-8 και απ’ όσα έχει σημειώσει τα 5 φέρουν τη σφραγίδα του Τάσου Μπακασέτα (πρώτος σκόρερ), ο οποίος έχει παίξει στα 17 από τα 18 παιχνίδια της διοργάνωσης.Η Ελλάδα δεν έχασε το πρώτο της παιχνίδι και στα τρία προηγούμενα Nations League, παίζοντας μάλιστα εκτός έδρας. Το 2018 νίκησε 1-0 στην Εσθονία, το 2020 αναδείχτηκε ισόπαλη 0-0 στη Σλοβενία και το 2022 νίκησε 1-0 στη Βόρεια Ιρλανδία. Μάλιστα και στις τρεις περιπτώσεις κέρδισε το πρώτο εντός έδρας παιχνίδι της: το 2018 την Ουγγαρία (1-0), το 2020 τη Μολδαβία (2-0) και το 2022 την Κύπρο (3-0).Συνολικά 18 φορές έχει παίξει η Ελλάδα με τη Φινλανδία και μετράει νίκη στις μισές από αυτές. Κάποια από τα παιχνίδια αυτά είναι ιστορικά. Τον Μάιο του 1978 χάσαμε ως Ελλάδα στη Φινλανδία 3-0, αλλά τον Οκτώβρη του ίδιου έτους πετύχαμε το εντυπωσιακό σκορ 8-1, που άνοιξε το δρόμο της πρόκρισης στο Κύπελλο Εθνών του 1980. Και βέβαια το 2001 η ήττα με 5-1 στο Ελσίνκι, στο ντεμπούτο του Ότο Ρεχάγκελ στον πάγκο της Ελλάδαε. Μπορεί η Φινλανδία να έχει νικήσει έξι φορές, οι τρεις, όμως, από αυτές είναι όποτε έχουν παίξει Σεπτέμβρη, δηλαδή το 2001, το 2015 και το 2019.Ο 60χρονος Μάρκου Κανέρβα, που είναι σχεδόν οκτώ χρόνια στον πάγκο της Φινλανδίας, θα αντιμετωπίσει για έκτη φορά την Ελλάδα στην καριέρα του. Μόνο ένας προπονητής έχει περισσότερες φορές αντίπαλος της Ελλάδας, ο Έμεριχ Γένει (8). Έξι φορές έχουν αντιμετωπίσει την Εθνική Ελλάδας ακόμα ο Πανίκος Ιακώβου, ο Σεπ Πιόντελ, ο Κόστελ Ραντουλέσκου και ο Αλεξάντρς Στάρκοφς. Ο Κανέρβα έχει τρεις νίκες και δύο ήττες στα πέντε παιχνίδια με την Ελλάδα ώς τώρα.16.10.1966, Προκριματικά EURO 1968, ΚαυτανζόγλειοΕλλάδα - Φινλανδία 2-1 (39', 86' Αλεξιάδης - 57' Μακιπάα)10.05.1967, Προκριματικά EURO 1968, Ολυμπιακό Στάδιο ΕλσίνκιΦινλανδία - Ελλάδα 1-1 (18' Πελτόνεν - 39' Χάιτας)24.05.1978, Προκριματικά EURO 1980, Ολυμπιακό Στάδιο ΕλσίνκιΦινλανδία - Ελλάδα 3-0 (35', 85' Ισμαίλ, 82' Νιεμίνεν)11.10.1978, Προκριματικά EURO 1980, Απόστολος ΝικολαΐδηςΕλλάδα - Φινλανδία 8-1 (14', 25' Νικολούδης, 23', 47' Δεληκάρης, 38', 44', 75' Μαύρος, 81' Γαλάκος - 61' Χεϊσκάνεν)09.10.1991, Προκριματικά EURO 1992, Ολυμπιακό Στάδιο ΕλσίνκιΦινλανδία - Ελλάδα 1-1 (50' Ουκόνεν - 74' Τσαλουχίδης)30.10.1991, Προκριματικά EURO 1992, Σπύρος ΛούηςΕλλάδα - Φινλανδία 2-0 (49' Σαραβάκος, 52' Στ. Μπορμπόκης)12.10.1994, Προκριματικά EURO 1996, ΚαυτανζόγλειοΕλλάδα - Φινλανδία 4-0 (23' Μάρκος, 70' Μπατίστα, 76', 90' Μαχλάς)11.06.1995, Προκριματικά EURO 1996, Ολυμπιακό Στάδιο ΕλσίνκιΦινλανδία - Ελλάδα 2-1 (45' Λίτμανεν, 53' Χιέλμ - 6' Νικολαϊδης)03.02.1999, φιλικό, Νέο ΓΣΖ ΛάρνακαςΕλλάδα - Φινλανδία 2-1 (67' Νικολαίδης, 88' Γεωργάτος - 63' Καϊγιασίλτα)07.10.2000, Προκριματικά Παγκοσμίου 2002, Σπύρος ΛούηςΕλλάδα - Φινλανδία 1-0 (59' Λυμπερόπουλος)05.09.2001, Προκριματικά Παγκοσμίου 2002, Ολυμπιακό Στάδιο ΕλσίνκιΦινλανδία - Ελλάδα 5-1 (14', 44' Φορσέλ, 21' Ριιχιλάχτι, 38' Κόλκα, 53' Λίτμανεν)06.02.2008, φιλικό, Νέο ΓΣΠ ΛευκωσίαςΕλλάδα - Φινλανδία 2-1 (67' Χαριστέας, 72' Κατσουράνης - 66' Λίτμανεν)11.10.2014, Προκριματικά EURO 2016, Ολυμπιακό Στάδιο ΕλσίνκιΦινλανδία - Ελλάδα 1-1 (55' Χούμε - 24' Καρέλης)04.09.2015, Προκριματικά EURO 2016, Γεώργιος ΚαραϊσκάκηςΕλλάδα - Φινλανδία 0-1 (75' Πογιανπάλο)15.10.2018, Nations League 2018-19, Ρατίνα Στάδιο ΤάμπερεΦινλανδία - Ελλάδα 2-0 (46' Σοϊρι, 88' Καμαρά)15.11.2018, Nations League 2018-19, Σπύρος ΛούηςΕλλάδα - Φινλανδία 1-0 (25' αυτογκόλ Γκράνλουντ)05.09.2019, Προκριματικά EURO 2020, Ρατίνα Στάδιο ΤάμπερεΦινλανδία - Ελλάδα 1-0 (52' Πούκι)18.11.2019, Προκριματικά EURO 2020, Σπύρος ΛούηςΕλλάδα - Φινλανδία 2-1 (47' Μάνταλος, 70' Γαλανόπουλος - 27' Πούκι)To UEFA Nations League του 2024-2025 επεκτείνεται ουσιαστικά με έναν επιπλέον γύρο νοκ άουτ που θα διεξαχθεί τον Μάρτιο του 2025. Οι νικητές και οι δευτεραθλητές του ομίλου της League A θα συμμετάσχουν σε προημιτελικούς εντός και εκτός έδρας, με τους νικητές αυτών να προκρίνονται στο Final Four της διοργάνωσης.Οι ομάδες, οι οποίες θα καταλάβουν την 4η θέση στην League A και Β υποβιβάζονται αυτόματα στη Β και C αντίστοιχα. Οι δύο χειρότερες τέταρτες ομάδες της League C υποβιβάζονται στη League D. Οι τέσσερις νικητές των ομίλων στην League Β (όπου βρίσκεται η Ελλάδα) και την League C καθώς και οι δύο νικητές των ομίλων στην League D, προβιβάζονται αυτόματα στις κατηγορίες Α, Β και C αντίστοιχα.Οι τρίτες ομάδες της League A και οι δευτεραθλήτριες της League B, καθώς και οι τρίτες ομάδες της League B και οι δευτεραθλήτριες της League C, θα παίξουν διπλούς αγώνες (εντός και εκτός έδρας) για τον προβιβασμό και τον υποβιβασμό τους. Επίσης θα υπάρξουν αγώνες play off μεταξύ των δύο καλύτερων τέταρτων ομάδων της League C και των δύο δευτεραθλητών της League D.1η αγωνιστική: 5-7 Σεπτεμβρίου 20242η αγωνιστική: 8-10 Σεπτεμβρίου 20243η αγωνιστική: 10-12 Οκτωβρίου 20244η αγωνιστική: 13-15 Οκτωβρίου 20245η αγωνιστική: 14-16 Νοεμβρίου 20246η αγωνιστική: 17-19 Νοεμβρίου 2024Κλήρωση Play Off: Νοέμβριος 2024Play Off: 20-25 Μαρτίου 2025Προημιτελικοί League A: 20-25 Μαρτίου 2025Τελικό τουρνουά: 4-8 Ιουνίου 2025