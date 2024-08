Τσιτσιπάς - Το Chat GPT τον ... θάβει: Ο τύπος φιλοσοφεί στο X, θα είχε περισσότερα τρόπαια εάν δεν ασχολούνταν με τις λεζάντες στο Instagram

Τα ήθελε και τα ... άκουσε από το Chat GPT ο Στέφανος Τσιτσιπάς.



Ο κορυφαίος Έλληνας τενίστας που είναι στη Νέα Υόρκη εκεί όπου την Δευτέρα αρχίζει το US Open ζήτησε από την τεχνητή νοημοσύνη να τον θάψει ή αλλιώς να τον «roast-άρει».

Asking ChatGPT to roast me:



"Stefanos Tsitsipas: the guy who spends more time philosophizing on Twitter than actually serving up a solid second serve. He’s the only player who can turn a simple changeover into a TED Talk on Greek mythology and still come back to the court with…