Τζεφ Μπέζος: Φήμες τον θέλουν να ψάχνεται για την αγορά των Μπόστον Σέλτικς

Ο Τζεφ Μπέζος, ο ιδιοκτήτης της Amazon, ενδιαφέρεται για την αγορά των πρωταθλητών NBA, Μπόστον Σέλτικς.



Αυτό ισχυρίζεται ο καλά πληροφορομένος δημοσιογράφος και φανατικός φίλων των Κελτών, Μπιλ Σίμονς. «Τις τελευταίες ημέρες υπάρχει ένα... βουητό, νομίζω αληθινό, για τον Τζεφ Μπέζος και την αγορά των Σέλτικς. Νομίζω ότι είναι αληθινό. Και πιστεύω ότι καλύπτει τις προϋποθέσεις», είπε ο Σίμονς στο podcast του.

REPORT: Bill Simmons says there’s been “legitimate buzz” about Jeff Bezos purchasing the Celtics. (via The Bill Simmons Podcast) pic.twitter.com/hl8Mcqz7he

Οι Σέλτικς κατέκτησαν πριν από λίγες εβδομάδες το 18ο πρωτάθλημα NBA και η η οικογένεια Γκρούσμπεκ, η οποία έχει το πλειοψηφικό πακέτο της ομάδας, ανακοίνωσε πως είναι διαθέσιμη προς πώληση!

Right as the Boston Celtics are being put up for sale, Jeff Bezos is selling $5 billion worth of Amazon stock 🤔



Bezos has reportedly been interested in buying an NBA team for a while now. pic.twitter.com/nJr1afHBQc