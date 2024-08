Αλμέιδα: Είναι δύο τελικοί για την ΑΕΚ, σεβόμαστε τη Νόα - Βίντεο

Κλείσιμο

Κανένα δείγμα υποτίμησης του αντιπάλου δεν θέλει να δει από τους παίκτες της ΑΕΚ ο Ματίας Αλμέιδα ενόψει της αυριανής πρώτης αναμέτρησης με τη Νόα στην Αρμενία για τον τρίτο προκριματικό γύρο του Conference League.Ο «Πελάδο» μιλώντας στη συνέντευξη Τύπου τόνισε πως η Ένωση σέβεται απόλυτα την αντίπαλό της, δεν θέλησε να αναφερθεί καθόλου στην κλήρωση των play off και υπογράμμισε πως η αρμενική ομάδα διαθέτει καλούς παίκτες στο επιθετικό κομμάτι. Παράλληλα στάθηκε και στην παρουσία των Λαμέλα και Περέιρα στην αποστολή, υπογραμμίζοντας πως και οι δύο προσαρμόζονται, αλλά ακόμα δεν έχει αποφασίσει ποιος πρόκειται να αγωνιστεί αύριο.Για το τι γνωρίζει για τη Νόα: «Έχω αρκετές πληροφορίες για τον αντίπαλο. Έχω δει τα παιχνίδια την περασμένη σεζόν και προφανώς και τα τελευταία τους παιχνίδια. Είναι μια ομάδα που παίζει καλό ποδόσφαιρο, με καλούς παίκτες επιθετικά και ένα χαρακτηριστικό στυλ παιχνιδιού».Για τον Λαμέλα και αν παίξει: «Έχει ενσωματωθεί μαζί με τον Περέιρα. Προσαρμόζονται στην ομάδα, αλλά δεν έχω αποφασίσει ακόμα ποιος πρόκειται να παίξει».Για το τι χρειάζεται η ΑΕΚ για το πρώτο βήμα πρόκρισης: «Είναι δύο παιχνίδια. Δύο τελικοί γιατί όποιος θέλει να συνεχίσει πρέπει να κάνει το επόμενο βήμα. Όπως πάντα εμείς σεβόμαστε όλους τους αντιπάλους και έχουμε έρθει για να κάνουμε το παιχνίδι μας».Για την κλήρωση στα play off του Conference League: «Θα σας επαναλάβω κάτι. Δεν μπορούμε να μιλάμε για πιθανό αντίπαλο, ενώ δεν έχουμε ξεκινήσει τα παιχνίδια με τον αυριανό αντίπαλο. Θα είναι σαν να υποτιμούμε τον αντίπαλο που παίζουμε αύριο».Για το αν νιώθει ότι φέτος είναι η χρονιά του: «Ήταν μια προετοιμασία που πήγε πολύ καλά για μένα. Ήμουν εκεί σε όλη την προετοιμασία, έβγαλα όλα τα φιλικά. Αποτελώ ακόμα μια επιλογή για τον προπονητή. Έχουμε μιλήσει, είναι ευχαριστημένος. Ο ανταγωνισμός είναι ακόμα μεγαλύτερος, αλλά δεν με φοβίζει και είμαι σε θέση να διεκδικήσω τη θέση μου».Για την κλήρωση στα play off του Conference League: «Δεν λέω κάτι παραπάνω. Η ερώτηση είναι δυο βήματα μπροστά. Πιο σημαντικό είναι το αυριανό ματς και ο επαναληπτικός».