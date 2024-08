Παναθηναϊκός: Ποιοι είναι οι πιθανοί αντίπαλοι στα πλέι οφ του Europa και του Conference League

Κλείσιμο

Η UEFA έκανε γνωστά σήμερα το πρωί τα υπογκρούπ των ομάδων για τις κληρώσεις που θα ακολουθήσουν το μεσημέρι παραθέτοντας ουσιαστικά τις υπό-ομάδες από τις οποίες θα προκύψουν τα ζευγαρώματα. Παναθηναϊκός βρέθηκε σε δύο υπογκρούπ. Το πρώτο για την περίπτωση που προκριθεί απέναντι στον Άγιαξ και περάσει στα Play Off του Europa League και το δεύτερο στο αρνητικό σενάριο που αποκλειστεί και υποβιβαστεί στα Play Off του Conference League.Στο πρώτο σενάριο από το υπογκρούπ των «πρασίνων» ξεχωρίζουν η Μπεσίκτας και η Μπόντο Γκλιμτ (αν ξεπεράσει το εμπόδιο της Γιαγκελόνια), με τις υπόλοιπες ομάδες να είναι σαφώς μικρότερης δυναμικής.Μπεσίκτας (Τουρκία)Ντινάμο Μινσκ (Λευκορωσία) - Λίνκολν Ρεντ Ιμπς (Γιβραλτάρ)Πετροκούμπ (Μολδαβία) - Δε Νιού Σεντς (Ουαλία)Γιαγκελόνια (Πολωνία) - Μπόντο Γκλιμτ (Νορβηγία)(η αποκλεισμένη ομάδα του Champions League)Στο δεύτερο σενάριο το «τριφύλλι» θα ακολουθήσει διαφορετικό δρόμο, ο οποίος δεν θα είναι ιδιαίτερα εύκολος. Στους πιθανούς αντιπάλους του για τα Play Off του Conference League θα είναι κάποιες δυνατές ομάδες όπως η Κοπεγχάγη (αν περάσει την Οστράβα), η Χάιντενχαϊμ ή η Τραμπζονσπόρ (αν περάσει την Ραπίντ Βιέννης).Κοπεγχάγη (Δανία) - Μπάνικ Οστράβα (Τσεχία)