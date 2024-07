Η United Media και η Nova TV Κροατίας φιλοξένησαν έναν από τους ημιτελικούς των International Emmy® Awards στην Πούλα της Κροατίας

Η Aleksandra Subotić, CEO της United Media, επισήμανε: «Η Νοτιοανατολική Ευρώπη έχει γίνει ένας σημαντικός δημιουργικός κόμβος για την αφήγηση ελκυστικών ιστοριών. Εμείς στην United Media παράγουμε περισσότερες από 40 χιλιάδες ώρες πρωτότυπου περιεχομένου ετησίως που μεταφέρεται σε μια αγορά 40 εκατομμυρίων ανθρώπων σε περισσότερα από 50 τηλεοπτικά κανάλια. Γίναμε ο προτιμώμενος συνεργάτης για τηλεοπτικές παραγωγές στην περιοχή και θα συνεχίσουμε να επενδύουμε σε τοπικό ποιοτικό περιεχόμενο».Ο Nathaniel Brendel, Director of Emmy® judging at the International Academy of Television Arts & Sciences, τόνισε: «Ευχαριστούμε την οικοδέσποινά μας Victoriya Boklag και την υπέροχη ομάδα της για τη διοργάνωση και πάλι μιας εκδήλωσης ημιτελικής κρίσης, αυτή τη φορά στην όμορφη πόλη της Πούλα. Αυτές οι εκδηλώσεις κρίσης αποτελούν αναπόσπαστο μέρος του διαγωνισμού των International Emmy® Awards».Η United Media είναι πεπεισμένη ότι η προώθηση νέων ταλέντων αποτελεί σημαντικό μέρος της βιώσιμης εργασίας στη δημιουργική βιομηχανία. Η εταιρεία προωθεί ενεργά την ανάπτυξη αναδυόμενων ταλέντων στην περιοχή. Οι νικητές των εξειδικευμένων διαγωνισμών συγγραφής επωφελούνται από προγράμματα καθοδήγησης δίπλα σε έμπειρους συναδέλφους.Μια τέτοια πρωτοβουλία είναι το πρόγραμμα “Make the Scene!”, που διοργανώνεται από την United Media και το “Pula Film Festival”. Ο μέντορας των εργαστηρίων ανάπτυξης σεναρίου, ο γνωστός Έλληνας σεναριογράφος Νίκος Παναγιωτόπουλος, καθώς και τα αξιόλογα μέλη της κριτικής επιτροπής του διαγωνισμού - Goran Bogdan, Nataša Buljan και Mišo Mogorović - ήταν επίσης παρόντες στην επίσημη εκδήλωση στην Πούλα. Το ταλέντο με το καλύτερο σενάριο τηλεοπτικής σειράς λαμβάνει βραβείο 10.000 ευρώ και μπορεί να αναπτύξει περαιτέρω το έργο του μαζί με την United Media.