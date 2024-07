Υπέγραψε στην Ζαλγκίρις ο «γερόλυκος» Μπράιαντ Ντάνστον - Για 12η σεζόν στη Euroleague ο 38χρονος Αμερικανός

Η Ζαλγκίρις Κάουνας ανακοίνωσε την απόκτηση του 38χρονου (2.05μ.), Μπράιαντ Ντάνστον , με μονοετές συμβόλαιο και έτσι ο Αμερικανός σέντερ συνεχίζει στην Ευρωλίγκα για 12η σερί χρονιά!Ο δις πρωταθλητής Ευρώπης (2021, 2022) με την Εφές Αναντολού του Εργκίν Αταμάν και δις αμυντικός της χρονιάς στην Ευρωλίγκα όταν έπαιζε στον Ολυμπιακό (2014, 2015), έκλεισε στη Ζαλγκίρις και μετακομίζει από την μία μπασκετούπολη στην άλλη, καθώς αγωνιζόταν στην Μπολόνια την τελευταία σεζόν.

Zalgiris has signed a 1 year contract with the 2x EuroLeague Champion Bryant Dunston! ✍️ pic.twitter.com/UwEhas86le

Thank you for your two years in Zalgiris and enduring energy. Best of luck in your next chapter, Kevarrius! 🙌🏽 pic.twitter.com/sbWR6E2zUi