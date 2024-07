Ολυμπιακός: Οι καλύτερες στιγμές του Φορτούνη σε ένα βίντεο

O Ολυμπιακός έκλεισε σήμερα και επίσημα το κεφάλαιο «Κώστας Φορτούνης».



Ο 31χρονος μέσος θα συνεχίσει την καριέρα του στη Σαουδική Αραβία. Τον ποδοσφαιριστή αποχαιρέτησε τόσο ο πρόεδρος της ΠΑΕ Ολυμπιακός, Βαγγέλης Μαρινάκης, με μια γραπτή του δήλωση, όσο και το κλαμπ με ένα βίντεο με τις καλύτερες στιγμές του στην ομάδα.





Σε ευχαριστούμε για όλα οσα ζήσαμε και κατακτήσαμε μαζι Αρχηγέ! Για πάντα μέλος της οικογένειας του Ολυμπιακού Κώστα 🔴⚪️❤️ / Thank you for all the special moments and everything we conquered together Captain! Forever a member of the Olympiacos family Kostas 🔴⚪️❤️ #Olympiacos… pic.twitter.com/MdZpjwwqpX