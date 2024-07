Super League 1: Το πλήρες πρόγραμμα της νέας σεζόν - Χωρίς μεγάλα ματς η πρεμιέρα - ΠΑΟΚ-ΠΑΟ το πρώτο ντέρμπι στις 15/9

1η αγωνιστική 17-18 Αυγούστου

ΑΕΚ-ΟΦΗ

Ατρόμητος-Άρης

Βόλος-Ολυμπιακός

Λεβαδειακός-Athens Kallithea

Παναθηναϊκός-Αστέρας AKTOR

Παναιτωλικός-Λαμία

ΠΑΟΚ-Πανσερραϊκός

ΠΑΟΚ-Παναθηναϊκός την 4η αγωνιστικήΆρης - Ολυμπιακός την 5η αγωνιστικήΠΑΟΚ - Άρης την 6η αγωνιστικήΠαναθηναϊκός - Ολυμπιακός την 7η αγωνιστικήΑΕΚ-ΠΑΟΚ την 8η αγωνιστικήΠαναθηναϊκός-Άρης την 9η αγωνιστικήΠΑΟΚ-Ολυμπιακός την 11η αγωνιστικήΟλυμπιακός-ΑΕΚ την 12η αγωνιστικήΑΕΚ-Άρης την 13η αγωνιστικήΑΕΚ - ΛαμίαAsteras AKTOR - ΒόλοςΟλυμπιακός - Athens KallitheaΟΦΗ - ΑτρόμητοςΠαναθηναϊκός - ΛεβαδειακόςΠανσερραϊκός - ΆρηςΠΑΟΚ - ΠαναιτωλικόςAthens Kallithea - ΠαναθηναϊκόςΆρης - Asteras AKTORΑτρόμητος - ΠΑΟΚΒόλος - ΟΦΗΛεβαδειακός - ΑΕΚΠαναιτωλικός - ΠανσερραϊκόςΛαμία - ΟλυμπιακόςΑΕΚ - ΒόλοςAsteras AKTOR - ΑτρόμητοςΟλυμπιακός - ΠαναιτωλικόςΟΦΗ - ΆρηςΠανσερραϊκός - ΛεβαδειακόςΠΑΟΚ - ΠαναθηναϊκόςΛαμία - Athens KallitheaAthens Kallithea - ΑΕΚΆρης - ΟλυμπιακόςΑτρόμητος - ΛαμίαΒόλος - ΠΑΟΚΛεβαδειακός - ΟΦΗΠαναθηναϊκός - ΠανσερραϊκόςΠαναιτωλικός - Asteras AKTORΑΕΚ - ΠαναθηναϊκόςAsteras AKTOR - ΛεβαδειακόςΒόλος - Athens KallitheaΟλυμπιακός - ΑτρόμητοςΟΦΗ - ΠαναιτωλικόςΠΑΟΚ - ΆρηςΛαμία - ΠανσερραϊκόςAthens Kallithea - Asteras AKTORΆρης - ΛαμίαΑτρόμητος - ΒόλοςΛεβαδειακός - ΠΑΟΚΠαναθηναϊκός - ΟλυμπιακόςΠαναιτωλικός - ΑΕΚΠανσερραϊκός - ΟΦΗΑΕΚ - ΠΑΟΚΆρης - Athens KallitheaΑτρόμητος - ΠαναιτωλικόςΒόλος - ΠανσερραϊκόςΟλυμπιακός - ΛεβαδειακόςΟΦΗ - ΠαναθηναϊκόςΛαμία - Asteras AKTORAsteras AKTOR - ΟλυμπιακόςAthens Kallithea - ΑτρόμητοςΛεβαδειακός - ΛαμίαΠαναθηναϊκός - ΆρηςΠαναιτωλικός - ΒόλοςΠανσερραϊκός - ΑΕΚΠΑΟΚ - ΟΦΗAsteras AKTOR - ΟΦΗAthens Kallithea- ΠαναιτωλικόςΆρης - ΛεβαδειακόςΑτρόμητος - ΑΕΚΒόλος - ΠαναθηναϊκόςΟλυμπιακός - ΠανσερραϊκόςΛαμία - ΠΑΟΚΑΕΚ - Asteras AKTORΛεβαδειακός - ΒόλοςΟΦΗ - Athens KallitheaΠαναθηναϊκός - ΛαμίαΠαναιτωλικός - ΆρηςΠανσερραϊκός - ΑτρόμητοςΠΑΟΚ - ΟλυμπιακόςAsteras AKTOR - ΠΑΟΚAthens Kallithea - ΠανσερραϊκόςΆρης - ΒόλοςΑτρόμητος - ΛεβαδειακόςΟλυμπιακός - ΑΕΚΠαναιτωλικός - ΠαναθηναϊκόςΛαμία - ΟΦΗΑΕΚ - ΆρηςΒόλος - ΛαμίαΛεβαδειακός - ΠαναιτωλικόςΟΦΗ - ΟλυμπιακόςΠαναθηναϊκός - ΑτρόμητοςΠανσερραϊκός - Asteras AKTORΠΑΟΚ - Athens KallitheaAsteras AKTOR - ΠαναθηναϊκόςAthens Kallithea - ΛεβαδειακόςΆρης - ΑτρόμητοςΟλυμπιακός - ΒόλοςΟΦΗ - ΑΕΚΠανσερραϊκός - ΠΑΟΚΛαμία - ΠαναιτωλικόςAthens Kallithea - ΟλυμπιακόςΆρης - ΠανσερραϊκόςΑτρόμητος - ΟΦΗΒόλος - Asteras AKTORΛεβαδειακός - ΠαναθηναϊκόςΠαναιτωλικός - ΠΑΟΚΛαμία - ΑΕΚAsteras AKTOR - ΟΦΗAthens Kallithea- ΠαναιτωλικόςΆρης - ΛεβαδειακόςΑτρόμητος - ΑΕΚΒόλος - ΠαναθηναϊκόςΟλυμπιακός - ΠανσερραϊκόςΛαμία - ΠΑΟΚAthens Kallithea - ΛαμίαΆρης - ΟΦΗΑτρόμητος - Asteras AKTORΒόλος - ΑΕΚΛεβαδειακός - ΠανσερραϊκόςΠαναθηναϊκός - ΠΑΟΚΠαναιτωλικός - ΟλυμπιακόςΑΕΚ - Athens KallitheaAsteras AKTOR - ΠαναιτωλικόςΟλυμπιακός - ΆρηςΟΦΗ - ΛεβαδειακόςΠανσερραϊκός - ΠαναθηναϊκόςΠΑΟΚ - ΒόλοςΛαμία - ΑτρόμητοςAthens Kallithea - ΒόλοςΆρης - ΠΑΟΚΑτρόμητος - ΟλυμπιακόςΛεβαδειακός - Asteras AKTORΠαναθηναϊκός - ΑΕΚΠΑναιτωλικός - ΟΦΗΠανσερραϊκός - ΛαμίαΑΕΚ - ΠαναιτωλικόςAsteras AKTOR - Athens KallitheaΒόλος - ΑτρόμητοςΟλυμπιακός - ΠαναθηναϊκόςΟΦΗ - ΠανσερραϊκόςΠΑΟΚ - ΛεβαδειακόςΛαμία - ΆρηςAsteras AKTOR - ΛαμίαAthens Kallithea - ΆρηςΛεβαδειακός - ΟλυμπιακόςΠαναθηναϊκός - ΟΦΗΠαναιτωλικός - ΑτρόμητοςΠανσερραϊκός - ΒόλοςΠΑΟΚ - ΑΕΚΑΕΚ - ΠανσερραϊκόςΆρης - ΠαναθηναϊκόςΑτρόμητος - Athens KallitheaΒόλος - ΠαναιτωλικόςΟλυμπιακός - Asteras AKTORΟΦΗ - ΠΑΟΚΛαμία - ΛεβαδειακόςΑΕΚ - ΑτρόμητοςΛεβαδειακός - ΑρηςΟΦΗ - Asteras AKTORΠαναθηναϊκός - ΒόλοςΠαναιτωλικός - Athens KallitheaΠανσερραϊκός - ΟλυμπιακόςΠΑΟΚ - ΛαμίαAsteras AKTOR - ΑΕΚAthens Kallithea - ΟΦΗΑρης - ΠαναιτωλικόςΑτρόμητος - ΠανσερραϊκόςΒόλος - ΛεβαδειακόςΟλυμπιακός - ΠΑΟΚΛαμία - ΠαναθηναϊκόςΑΕΚ - ΟλυμπιακόςΒόλος - ΆρηςΛεβαδειακός - ΑτρόμητοςΟΦΗ - ΛαμίαΠαναθηναϊκός - ΠαναιτωλικόςΠανσερραϊκός - Athens KallitheaΠΑΟΚ - Asteras AKTORAsteras AKTOR - ΠανσερραϊκόςAthens Kallithea - ΠΑΟΚΆρης - ΑΕΚΑτρόμητος - ΠαναθηναϊκόςΟλυμπιακός - ΟΦΗΠαναιτωλικός - ΛεβαδειακόςΠΑΣ Λαμία - ΒόλοςΥπενθυμίζεται πως στη νέα αγωνιστική περίοδο έχει τροποποιηθεί το format των play off και play out, με βάση το νέο σύστημα διεξαγωγής που ψήφισαν ομόφωνα οι 14 ομάδες.Συγκεκριμένα, θα πραγματοποιηθούν play off για τον τίτλο του πρωταθλητή από τις θέσεις 1 έως 4 κι από τις θέσεις 5 έως 8.Στα play off των θέσεων 5-8, οι ομάδες θα συμμετέχουν μπαίνοντας στη διαδικασία με διαίρεση -δια δύο- των βαθμών που συγκέντρωσαν στην κανονική διάρκεια. Στην Ελλάδα, λόγω της 15ης θέσης στο Ranking της UEFA, θα δοθούν από την αγωνιστική περίοδο 2025/26 πέντε ευρωπαϊκά «εισιτήρια» που θα διαμορφώνονται ως εξής:-Πρωταθλητής: Β’ προκριματικός Champions League (μονοπάτι πρωταθλητών)-Κυπελλούχος: Γ’ προκριματικός Europa League-Δεύτερος: Β’ προκριματικός Champions League (μονοπάτι μη πρωταθλητών)-Τρίτος: Β’ προκριματικός Conference League-Τέταρτος: Β’ προκριματικός Conference LeagueΕάν ο Κυπελλούχος έχει εξασφαλίσει ευρωπαϊκή πρόκριση μέσω της πρώτης τετράδας του πρωταθλήματος, ο πρώτος των play off των θέσεων 5-8, θα πάρει «εισιτήριο» για τον Β’ προκριματικό του Conference League,Σε ότι αφορά τα play out για της θέσεις 9 έως 14, θα διεξάγονται με διπλούς αγώνες, με τις δύο τελευταίες ομάδες να υποβιβάζονται στην Super League 2.Ο πρόεδρος της Super League 1στον χαιρετισμό του που προηγήθηκε, στάθηκε στην εξαιρετική χρονιά που βίωσε το ελληνικό ποδόσφαιρο και έστειλε τα δικά του μηνύματα εν οψει της νέας χρόνιας αποκαλύποντας ότι έχουν ξεκινήσει οι διαδικασίες για την κεντρική διαχείριση των τηλεοπτικών δικαιωμάτων, στην οποία υπό προϋποθέσεις μπορεί να εμπλακεί και η Super League 2.Αναλυτικά τα όσα είπε ο κ. Μαρινάκης:«Με μεγάλη χαρά βρισκόμαστε όλοι έδω για την κλήρωση. Ελπίζουμε οτι θα είναι μια εξαιρετική χρονιά για το ελληνικό ποδόσφαιρο εντός και ετπος. Τελείωσε μια χρονιά που ο τίτλος κρίθηκε στο νήμα με πρωταθλητή τον ΠΑΟΚ και δύο ευρωπαϊκούς τίτλους, τους πρώτους του ελληνικού ποδοσφαίρου από τονσε άνδρες και νέους. Κι ήταν το αποτέλεσμα της δουλειάς και της οργάνωσης κάποιων ομάδων. Όπως για παράδειγμα ο ΠΑΟΚ ενώ και ημαθαίνω ότι ετοιμάζεται να επενδύσει. Κι αυτό πρέπει να κάνουμε όλοι γιατί υπάρχει μεγάλο ταλέντο στην Ελλάδα κι όπως είδαμε μπορούμε να κερδίζουμε και σε υψηλό επίπεδο.Έναν αντίστοιχο θρίαμβο είχαμε και το 2004 με την Εθνική αλλά δυστυχώς δεν το εκμεταλλευτήκαμε. Η φετινή επιτυχία που μας έφερε στην 15η θέση της κατάταξης της UEFA δεν πρέπει να χαθεί αλλά ο στόχος πρέπει να είναι στην 10η θέση της Ευρώπης.Πρέπει να βάλουμε τα δυνατά μας γιατί με τη νέα δομή των Ευρωπαϊκών κυπέλλων παίζει μεγάλο ρόλο ο συλλογικός αλλά και ο εθνικός συντελεστής.Σήμερα ξεκινά ουσιαστικά η νέα σεζόν με ένα νέο φορμάτ που θεωρώ ότι θα το κάνει πιο ανταγωνιστικό σε όλες τις βαθμίδες.Ελπίζω ότι μαζί με το νέο πρωτάθλημα θα αρχίσει και μια νέα εποχή επιτυχίων για το ελληνικό ποδόσφαιρο. Με την αλλαγή διοίκησης στην ΕΠΟ, με νέους ανθρώπους θα γυρίσουμε σελίδα και σε λίγο θα ετοιμάσουμε μια νέα πρότασ για την Super League 2. Θέλουμε ισονομία, καλύτερα γήπεδα και δυνατές ακαδημίες... Ήδη επεξεγαζόμαστε ένα σχέδιο για την κεντρική διαχείριση της SL 1 και θα πρέπει να μπει και η SL2 με λιγότερες ομάδες.Κι αυτή η άνοδος θα φέρει επιτυχίες και στην εθνική και την άνοδο του ερασιτεχνικού ποδοσφαίρου... Εύχομαι όλα τα καλά για το ελληνικό ποδόσφαιρο»Από την πλευρά του ο Αναπληρωτής Υπουργός Αθλητισμού Γιάννης Βρούτσης τόνισε:«Αποτελεί μεγάλη τιμή να βρίσκομαι σε αυτή την ιδιαίτερη στιγμή για το ελληνικό ποδόσφαιρο. Είμαι περίπου 12 μήνες ως Υπουργός Αθλητισμού, μου έδωσε τη δυνατότητα να γνωρίσω πόσο γοητευτικός και πόσο όμορφος είναι. Είναι ξεχωριστή η σημερινή εκδήλωση. Όλους μας ενώνει μία κοινή επιθυμία. Να είναι μία καινούργια αρχή γαι το ελληνικό ποδόσφαιρο, το οποίο έχει δοκιμαστεί στο παρελθόν και έχει παρεξηγηθεί. Είναι η χρονιά που η πατρίδα μας κλείνει 20 χρόνια από τη μέρα που διοργάνωσε τους Ολυμπιακούς Αγώνες αλλά να σηκώσουμε και το EURO.Είχα τη χαρά να βρεθώ με τους θρύλους εκείνη την ομάδα στο Έσεν. Ήταν μοναδική στιγμή για εμένα όπως και για όλους τους Έλληνες που το είδαν. Είναι η χρονιά που ο Ολυμπιακός πέτυχε μία επιτυχία με το Conference League. Η κατάκτηση του Ολυμπιακού, δεν ήταν για τον Ολυμπιακό αλλά για όλη την Ελλάδα. Εμείς οι Έλληνες πρέπει να είμαστε υπερήφανοι γιατί η Ελλάδα γέννησε τους Ολυμπιακούς Αγώνες που είναι σε λίγο καιρό στο Παρίσι. Για αυτό κάθε άθλημα πρέπει να είναι ψηλά στην ατζέντα μας.Η φετινή χρονιά έχει ένα άλλο στοιχείο. Έχουμε νέο πρόεδρο στη Σουπερ Λιγκ αλλά και στην ΕΠΟ. Όλοι οι πρόεδροι πρέπει να καταλάβουμε ότι το συμφέρον είναι να ενώσουμε τις δυνάμεις μας και να δούμε ένα ποιοτικό και ανταγωνιστικό ποδόσφαιρο όπως η περσινή σεζόν. Ένας από τους παράγοντες της επιτυχίας είναι πως ήταν ανταγωνιστικό.Η πολιτεία είναι κοντά στον αθλητισμό και ο αθλητισμός δεν έχει κομμάτι και ιδεολογικό πρόσημο. Όσον αφορά τη βία, μετά τον νόμο που εφαρμόστηκε, ήρθαν δύο σύγχρονα εργαλεία. Οι ηλεκτρονικές κάμερες και το ψηφιακό εισιτήριο, κάτι που πήγε και στο μπάσκετ. Εύχομαι κάθε χρόνο τέτοιες επιτυχίες. Εύχομαι το 2024/25 να είναι η χρονιά που θα δούμε ένα ποδόσφαιρο που όλοι ονειρεύομαστε».Στη διάρκεια της εκδήλωσης τιμήθηκε και η Εθνική του 2004 για την συμπλήρωση 20 χρόνων από το έπος της Πορτογαλίας με τον Βασίλη Γκαγκάτση (τότε πρόεδρο της ΕΠΟ) να δίνει το σχετικό βραβείο στον Γιάννη Γκούμα ο οποίος δήλωσε«Θα ήθελα να ευχαριστήσω εκ μέρους όλων των παιδιών από το EURO 2004. Εύχομαι το πρωτάθλημα να είναι το ίδιο συναρπαστικό όπως το περσινό. Μακάρι και φέτος να είναι επίσης ανταγωνιστικό. Θα ήθελα να ευχηθώ καλή επιττχία σε όλες τις ελληνικές ομάδες και να φτάσουν ψηλά στην Ευρώπη» είπε ο Γιάννης Γκούμας.Ακολούθησαν οι βραβεύσεις των κορυφαίων της Super League 1 2023-2024 με τον Αγιούμπ Ελ Κααμπί να είναι ο MVP της σεζόν.«Ευχαριστώ τους πάντες που με ψήφισαν, τους συμπαίκτες, τον Ολυμπιακό, τους προπονητές μου για αυτό το βραβείο», ήταν το μήνυμα που έστειλε μέσω βίντεο ο Μαροκινός.Ως το κορυφαίο γκολ της σεζόν ψηφίστηκε αυτό του Ντάνιελ Ποντένσε του Ολυμπιακού στην έδρα του ΠΑΟΚ για τον 2ο γύρο της κανονικής διάρκειας με τον Πορτογάλο να δηλώνει κι αυτός μέσω βίντεο: «Ευχαριστώ τους συμπαίκτες, τον προπονητή, την ομάδα και όσους με ψήφισαν για αυτό το βραβείο».Βραβεύτηκαν τέλος για τις επιδόσεις τους στο περσινό πρωτάθλημα και οι Μορόν (πρώτος σκόρερ), Τάισον και Ελίασον