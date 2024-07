Εθνική Ελλάδας Γυναικών: Τελευταίο ματς πριν τα πρώτα της play off σε μεγάλη διοργάνωση, το Euro 2025

Κλείσιμο

Στην Ποντγκόριτσα βρίσκεται από το βράδυ της Κυριακής η Εθνική Ελλάδας Γυναικών για το παιχνίδι με το Μαυροβούνιο (Official Training Camp, Τρίτη 16/07/2024, 20:00 ώρα Ελλάδος, 19:00 τοπική), στο πλαίσιο της 6ης και τελευταίας αγωνιστικής του 3ου προκριματικού ομίλου του Ευρωπαϊκού Πρωταθλήματος 2025.Πρόκειται στην ουσία για τον τελικό του ομίλου, που θα κρίνει την 1η θέση και την άνοδο στη League B. Η Ελλάδα, μετά τη νίκη με 6-0 επί της Ανδόρας την περασμένη Παρασκευή (12/07) στο Ηράκλειο και την ήττα του Μαυροβουνίου στα Νησιά Φερόε με 2-1, βρίσκεται μόνη στην 1η θέση με 13 βαθμούς και έχει εξασφαλίσει τη συμμετοχή της στα play off, ενώ οι αντίπαλοί της έχουν 10 βαθμούς. Η Εθνική χρειάζεται νίκη ή ισοπαλία για να τερματίσει πρώτη.Η Εθνική προπονήθηκε στο γήπεδο που θα γίνει ο αγώνας. Ο ομοσπονδιακός τεχνικός, Αλέξανδρος Καστηκαρίδης, δεν αντιμετωπίζει προβλήματα, καθώς όλες οι παίκτριες είναι στη διάθεσή του.* Ο αγώνας Μαυροβούνιο-Ελλάδα θα μεταδοθεί από το NovaSports Start και από το κανάλι της Nova στο YouTube.«Είναι η πρώτη φορά που η ομάδα μας είναι κοντά στο να πετύχει έναν διττό και πολύ σημαντικό στόχο, κατακτώντας την πρώτη θέση και την άνοδο στη League B, καθώς έχει ήδη εξασφαλίσει τη συμμετοχή στα play off. Εκτιμώ ότι το πιο σημαντικό κομμάτι είναι η ψυχολογική, συναισθηματική και νοητική προετοιμασία, ώστε να διαχειριστούμε άριστα οποιαδήποτε αγωνιστική κατάσταση.Ικανότητες ως ομάδα αποδεδειγμένα πλέον έχουμε, μεγάλη βελτίωση ομοίως, θα πρέπει ωστόσο να είναι από όλη την ομάδα κατανοητό το γεγονός ότι οι ικανότητες που υπάρχουν, ατομικές και ομαδικές, μας έφεραν σε αυτή τη θέση. Να λειτουργήσουμε όπως πάντα με συγκέντρωση, πειθαρχία, σύμπνοια, αγωνιστικότητα, θάρρος, ψυχραιμία και υπομονή, για να επιβραβευθούν οι κόποι και οι θυσίες όλων και να ανταποδώσουμε στη χώρα μας την ύψιστη τιμή που μας έκανε, με το να μας δώσει τη δυνατότητα να την εκπροσωπούμε».Υπενθυμίζεται ότι η Εθνική Ομάδα Ποδοσφαίρου Γυναικών εξασφάλισε τη συμμετοχή της στα play off του EURO 2025, σύμφωνα με επίσημη ανακοίνωση της UEFA, μετά την ευρεία νίκη της με σκορ 6-0 επί της Ανδόρρας. Αυτή είναι η πρώτη φορά που η Εθνική Γυναικών της χώρας μας θα συμμετάσχει σε play off μεγάλης διοργάνωσης, δηλαδή EURO ή Mundial.